«Звук тормозов, грохот»: «семерка» протаранила остановку в Москве

Автомобиль ВАЗ-2107 протаранил остановку с людьми в Дмитровском районе Москвы, сообщает Telegram-канал «360 ЧП». Как рассказала изданию очевидец, в ДТП пострадали двое мужчин-пешеходов. По ее словам, эта машина появлялась в поле зрения за несколько минут до аварии, тогда водитель чуть не спровоцировал ДТП с «Газелью», но вовремя затормозил.

Я дорогу перешла, и буквально за спиной — звук тормозов, стук, грохот. Я обернулась и увидела: двое мужчин летят назад, и вот этот же «Жигуль» влетел в остановку, — поделилась очевидец.

Она добавила, что сразу же побежала на помощь к пострадавшим. Однако оба мужчины сами встали, заявили, что все в порядке, и покинули место ДТП.

