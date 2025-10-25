Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 17:23

«Звук тормозов, грохот»: «семерка» протаранила остановку в Москве

ВАЗ-2107 протаранил остановку с людьми в Дмитровском районе Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Автомобиль ВАЗ-2107 протаранил остановку с людьми в Дмитровском районе Москвы, сообщает Telegram-канал «360 ЧП». Как рассказала изданию очевидец, в ДТП пострадали двое мужчин-пешеходов. По ее словам, эта машина появлялась в поле зрения за несколько минут до аварии, тогда водитель чуть не спровоцировал ДТП с «Газелью», но вовремя затормозил.

Я дорогу перешла, и буквально за спиной — звук тормозов, стук, грохот. Я обернулась и увидела: двое мужчин летят назад, и вот этот же «Жигуль» влетел в остановку, — поделилась очевидец.

Она добавила, что сразу же побежала на помощь к пострадавшим. Однако оба мужчины сами встали, заявили, что все в порядке, и покинули место ДТП.

Ранее четыре человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Жирновском районе Волгоградской области. Инцидент произошел вечером в пятницу, 24 октября, на 22-м километре автодороги Калининск — Жирновск — Котово — Камышин. По предварительной информации, водитель «Лады» во время объезда припаркованного вдоль дороги «КАМАЗа» со знаком аварийной остановки выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Sandero.

Россия
Москва
аварии
ДТП
наезды
пешеходы
