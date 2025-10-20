Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 09:18

Мужчина насмерть сбил пешехода и сжег свой автомобиль

В Москве задержали мужчину, который насмерть сбил пешехода и сжег свою машину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве задержали мужчину, который насмерть сбил пешехода и сжег свою машину, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы в своем Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Водитель 1991 года рождения скрылся с места дорожной аварии, однако был задержан по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения. С целью скрыть следы аварии он поджег свой автомобиль марки «ВАЗ 21140», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на Флотской улице пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Его сбил другой мужчина, который после ДТП скрылся и пытался скрыть следы аварии.

Ранее в Шимском округе Новгородской области произошла смертельная авария, в результате которой погибли двое взрослых и ребенок. Инцидент произошел в воскресенье около 16:00 на 43-м километре трассы Новгород — Псков в Шимском округе. Начальник региональной Госавтоинспекции Виктор Гаврилов выдвинулся на место происшествия.

До этого сообщалось, что в аварии под Курском погиб один ребенок, еще четверо, включая троих детей, пострадали. ДТП случилось на автодороге Курск — Брежнево — Разиньково.

