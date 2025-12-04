Перевозивший рабочих микроавтобус выехал с трассы и рухнул в водоканал В Азербайджане в результате ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Азербайджане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями. По данным Report.az, водитель не справился с управлением. Автомобиль выехал с трассы и упал в водоканал.

Инцидент произошел в Шамкирском районе Азербайджана в 400 километрах от Баку. Автобус перевозил сотрудников местной теплицы. В числе пострадавших оказались 11 женщин и один мужчина. 10 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжелом.

У них (пострадавших. — NEWS.ru) диагностированы множественные травмы различных частей тела. Все пострадавшие доставлены в Шамкирскую центральную районную больницу, — сообщили медики.

Ранее пять человек пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей и автобуса в Твери. Инцидент произошел на улице Новоторжской. По предварительным данным, водитель на второстепенной дороге не уступил машине на главной, которая затем врезалась в автобус.