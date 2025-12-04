Сыр в лаваше: простая и вкусная закуска на стол в любой день

Что хочется любой хозяйке? Чтобы блюдо готовилось просто, но вкус был потрясающий! Рецепт отличной закуски на праздничный стол — на NEWS.ru.

Берем лист лаваша — наш будущий свиток. Трем на терке солидный кусок сыра, граммов 200. Высыпаем в миску, добавляем пару ложек сметаны или майонеза, чтобы масса стала липкой и послушной.

Давим туда зубчик чеснока или кидаем щепотку паприки для настроения. Перемешиваем — начинка для закуски на стол готова! Равномерно размазываем ее по лавашу, не доходя до краев, чтобы не вытекало.

Плотно скручиваем в рулет из лаваша, как коврик. Заматываем в пленку или фольгу — и в холодильник! Пусть отдыхает час-другой, схватится. Достаем наш сыр в лаваше, режем на толстые кусочки. И все! Вкусная хрустящая история делается быстро!

