Политолог объяснил, зачем Трамп отправил Кушнера на переговоры с Россией

Джаред Кушнер является не только зятем президента США, но и человеком с большими связями на Ближнем Востоке, рассказал ОТР политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Он отметил, что в свой первый срок глава Белого дома Дональд Трамп назначал его старшим советником по внешней политике.

В этом смысле он человек, который имеет не классический дипломатический опыт, а скорее на уровне «знает всех, может порешать вопросы, позвонить, узнать, уговорить, уточнить». Это такое умение, которое не особо ценится в классической дипломатии, потому что классическая дипломатия исходит из того, что нужно действовать по протоколу, но эти люди действуют иначе, — рассказал Дробницкий.

По мнению политолога, сейчас цель Трампа — окружить себя людьми, которым можно доверять, поэтому Кушнер принимает участие не только в переговорах касательно конфликтов на Востоке, но и во время встреч касательно конфликта Украины и России. Он отметил, что перетряска в команде помогла сдвинуть переговоры по Украине с мертвой точки.

Ранее политолог-американист Павел Дубравский рассказал, что большая часть мирных переговоров по украинскому конфликту проходит в закрытом режиме. Он подчеркнул, что в ближайшее время не избежать потока новостей о мирном процессе, где возможны изменения в составе делегаций, отмена или перенос встреч.