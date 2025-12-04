Столичные росгвардейцы поймали напавшего на студентов мужчину В Москве Росгвардия задержала напавшего на студентов в магазине мужчину

На юго-востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на студентов в одном из магазинов. Конфликт произошел на 8-й улице Текстильщиков: двое мужчин напали на компанию молодых людей, после чего скрылись с места происшествия.

Правоохранители помогли пострадавшему студенту и приступили к обследованию прилегающей территории. Во дворе одного из ближайших домов они задержали подозреваемого, который передан полиции.

На предоставленных редакции NEWS.ru кадрах видно, как мужчина схватил студента за капюшон, прижал к кассе и ударил несколько раз по голове. Свидетели вмешались и сумели разнять участников конфликта.

