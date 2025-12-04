Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 14:43

Столичные росгвардейцы поймали напавшего на студентов мужчину

В Москве Росгвардия задержала напавшего на студентов в магазине мужчину

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На юго-востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на студентов в одном из магазинов. Конфликт произошел на 8-й улице Текстильщиков: двое мужчин напали на компанию молодых людей, после чего скрылись с места происшествия.

Правоохранители помогли пострадавшему студенту и приступили к обследованию прилегающей территории. Во дворе одного из ближайших домов они задержали подозреваемого, который передан полиции.

На предоставленных редакции NEWS.ru кадрах видно, как мужчина схватил студента за капюшон, прижал к кассе и ударил несколько раз по голове. Свидетели вмешались и сумели разнять участников конфликта.

Ранее в Санкт-Петербурге пациент скорой помощи избил фельдшера, оказывавшего ему помощь, после чего скрылся. Пострадавшего медика с травмами средней тяжести госпитализировали. Теперь полиция разыскивает нападавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в омском поселке Новоомский 24-летний мужчина жестоко избил трехлетнюю дочь своей сожительницы, пока та была на работе. Девочку с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали, а обвиняемого арестовали. Из семьи также изъяли других детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

