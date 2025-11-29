День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 11:53

Петербуржец пустил в ход кулаки в машине скорой помощи

В Петербурге пациент избил фельдшера скорой помощи и скрылся

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге пациент скорой помощи избил фельдшера, который оказывал ему помощь, и скрылся, передает ГУ МВД России по региону. В пресс-службе добавили, что нападавшего разыскивает полиция. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Избитый 27-летний фельдшер с травмами, в состоянии средней степени тяжести, был доставлен в медучреждение. Полиция установила, что около 11:00 у дома 100 по Народной улице в автомобиле «скорой» во время оказания помощи на медика напал пациент, — говорится в сообщении.

Ранее в Челябинске девушка оказалась в больнице после того, как знакомый избил ее и сбросил с балкона пятого этажа. Пострадавшая получила многочисленные травмы и находится в реанимации. Девушку пришлось подключать к ИВЛ. У нее сломаны позвоночник, два бедра и ребра.

До этого житель поселка Новоомский в Омске жестоко избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе. Возбуждено уголовное дело. Пострадавшей девочке оказали медицинскую помощь, сейчас она находится под наблюдением врачей. При этом из семьи изъяли других детей.

Санкт-Петербург
избиения
скорая помощь
пациенты
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд запретил продавать открытки с Гитлером
Во Владивостоке рассказали о ситуации со сдачей билетов на концерт Долиной
Атака ВСУ на Новороссийск 29 ноября: что известно, разлив нефти, жертвы
На Кубани раскрыли, что стало с горящей НПЗ после атаки ВСУ
Конец «халявы» для мигрантов: какие законы вступают в силу с 1 декабря
110 вариантов подарков коллегам на Новый год — на любой вкус и кошелек
Мясников возмутился одной особенности своей внешности
Зеленский нашел замену Ермаку
Россиян начали обманывать в аптеках Турции и Египта
Названы три фразы, обезоруживающие ребенка перед мошенниками
Подпольщик доложил об уничтожении «цитадели» вражеских дронов
Назван срок, который грозит арестованному гендиректору издательства «Джем»
В Литве подстрелили бельгийского военного
Украденная по ошибке домашняя обезьяна вернулась к своему хозяину
В США раскрыли, как отставка Ермака скажется на переговорах с Россией
ФСБ впервые начала публикацию списка предателей
Ермака назвали ключевым виновником затягивания конфликта на Украине
Прослужит десятилетиями: как установить и укрепить забор из профнастила
Семья Милохина уехала за защитой в США после угроз в Анапе
В США «похоронили» коварный план Запада против России
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.