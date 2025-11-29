Петербуржец пустил в ход кулаки в машине скорой помощи В Петербурге пациент избил фельдшера скорой помощи и скрылся

В Санкт-Петербурге пациент скорой помощи избил фельдшера, который оказывал ему помощь, и скрылся, передает ГУ МВД России по региону. В пресс-службе добавили, что нападавшего разыскивает полиция. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Избитый 27-летний фельдшер с травмами, в состоянии средней степени тяжести, был доставлен в медучреждение. Полиция установила, что около 11:00 у дома 100 по Народной улице в автомобиле «скорой» во время оказания помощи на медика напал пациент, — говорится в сообщении.

