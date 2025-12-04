Корстин раскрыла, почему решила работать в Единой лиге ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью NEWS.ru рассказала, что после завершения карьеры хотела остаться в баскетбольном мире. Она подчеркнула, что не смогла отказаться от предложения поработать в лиге.

Я хотела остаться в баскетбольном мире, но точно знала, что не тренером. Кочевая жизнь очень утомила — бесконечные перемещения, переезды. Искала себя, но училась на протяжении всей карьеры, а последние два года училась на спортивного менеджера. Тогда и поняла, что хочу стать именно им. Так получилось, что Сергей Борисович Иванов предложил мне работу в Лиге и я не смогла отказаться. Спасибо ему за этот шанс, — заявила Корстин.

Ранее она назвала американскую баскетболистку Кейтлин Кларк вундеркиндом. Корстин отметила, что прежде никогда не видела игрока подобного уровня.

До этого она рассказала о жизни в США и периоде выступлений в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Корстин отметила, что на тот момент ей было очень интересно посмотреть, как там все устроено.