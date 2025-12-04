Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 16:08

Зеленский выкупил особняк американского актера-насильника

Page Six: Зеленский приобрел в Нью-Йорке особняк актера Косби

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Президент Украины Владимир Зеленский купил в Нью-Йорке особняк американского актера и режиссера Билла Косби, сообщает издание Page Six. Артиста обвиняли в сексуальном насилии.

Сумма заключенной сделки через офшорный холдинг Film Heritage Inc. остается неизвестной. Единственным подтвержденным фактом является первоначальная стоимость дома, заявленная при продаже, — $29 млн (2 млрд рублей).

Ранее украинский политтехнолог Владимир Петров сообщил, что Зеленский может уйти в отставку в Новый год. По его мнению, политик объявит об этом в обращении к народу и не будет участвовать в президентских выборах.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный может заменить Зеленского. Он также отметил, что Залужный является креатурой Великобритании и пока сложно говорить, понравится ли его кандидатура США.

При этом депутат Алексей Журавлев заявил, что отставка главы офиса украинского президента Андрея Ермака не поможет сохранить свой пост Зеленскому. По его словам, Запад обратил внимание на коррупцию в Киеве в связи с успехами ВС РФ на фронте.

