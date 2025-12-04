Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 15:59

Экс-нардеп объяснил замену Зеленского Умеровым на переговорах с США

Экс-нардеп Килинкаров назвал Умерова более комфортным переговорщиком для США

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Andreas Gora/Keystone Press AgencyGlobal Look Press
США готовы провести переговоры с секретарем СНБО Рустемом Умеровым вместо президента Украины Владимира Зеленского, поскольку Штаты считают его более удобным партнером для диалога, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, американская сторона воспользуется связью Умерова с коррупционным делом.

Я думаю, Умеров для американской стороны — очень комфортный переговорщик, хотя бы исходя из того, что он является гражданином США, имеет там недвижимость и находится фактически под давлением коррупционного скандала. Поэтому, я думаю, его проинформируют об итогах встречи, и на этом пока будет пауза, потому что надо будет проработать все те требования, которые выдвинуты сторонами, и подготовить какой-то новый документ для обсуждения. Таким образом, [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) будет демонстрировать позитивную динамику в этой челночной дипломатии, которую проводит [Стив] Уиткофф (спецпосланник президента США. — NEWS.ru), — пояснил Килинкаров.

Ранее появилась информация, что Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер проведут закрытую встречу с Умеровым 4 декабря. Переговоры пройдут в Майами (штат Флорида).

США
Украина
Рустем Умеров
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
