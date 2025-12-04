Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Бывший российский футболист объяснил возможный переход Баринова в ЦСКА

Футболист Булатов: Баринов может перейти из «Локомотива» в ЦСКА из-за финансов

Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Возможный переход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА может быть связан с финансами, рассказал Metaratings трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов. Он отметил, что такое решение может быть связано с финансовыми вопросами.

Я знаю, что в «Локомотиве» последние год-два сильно урезали зарплаты, там идет экономия средств. И, думаю, в ЦСКА Баринову точно больше предложат. Это для всех футболистов немаловажный вопрос. Ну и, наверное, какая-то турнирная составляющая. У ЦСКА все-таки больше шансов занимать высокие места, исходя из возможностей, — рассказал Булатов.

Как отметил спортсмен, он не верит, что «Локомотив» не хотел продлевать Баринова. Булатов предположил, что, скорее всего, просто не получилось договориться по условиям.

Ранее сообщалось, что Баринов принял решение перейти в ЦСКА. 29-летний полузащитник покинет клуб, в котором выступал с самого начала карьеры. Теперь «Локомотив» или зимой продаст капитана, или он бесплатно уйдет из команды через полгода. В конце декабря футболист железнодорожников сможет заключить с любым клубом соглашение, которое вступит в силу в июне следующего года.

