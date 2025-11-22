В селе Ровное сдались три бойца ВСУ Минобороны РФ: три солдата ВСУ сдались в плен в ходе зачистки села Ровное

Трое бойцов ВСУ сдались в плен в ходе зачистки села Ровное в ДНР, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что зачистка населенного пункта продолжается.

Осуществляется зачистка населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих сложили оружие и вышли к российским позициям с целью добровольной сдачи в плен, — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее пулеметчик с позывным Иркут заявил, что российские военные зачистили село Сладкое на Запорожском направлении. Он отметил, что при осмотре одного из домов бойцы уничтожили группу противника, закидав ее гранатами.

Также сообщалось, что российские бойцы завершили зачистку населенного пункта Сухой Яр в Донецкой Народной Республике. Больше представителей Вооруженных сил Украины на территории села нет.

До этого ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ в сторону села Гришино в ДНР. Отмечается, что украинские военнослужащие 425-го штурмового полка «Скала» использовали боевую бронированную машину. По данным Минобороны России, все солдаты ВСУ были ликвидированы.