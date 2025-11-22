Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 13:10

Пассажирка иномарки погибла при столкновении с электричкой

Жительница Новосибирской области стала жертвой ДТП с электричкой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Столкновение автомобиля Nissan X-Trail с электричкой произошло в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Там уточнили, что иномарка выехала на железнодорожные пути, несмотря на запрещающий сигнал светофора. В результате погибла пассажирка X-Trail, водителя госпитализировали с травмами.

В результате ДТП пассажир автомобилем Nissan X-Trail, женщина 1965 года рождения, водитель автомобиля Nissan X-Trail, с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение, — говорится в сообщении.

На место смертельной аварии прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Саратовской области произошло столкновение тягача с автомобилями Lada и X-citi. Как уточнил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин, в результате травмы получили трое, включая одного ребенка. Кроме того, один человек погиб.

