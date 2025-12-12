Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Мужчина из-под Новосибирска попал в ДТП 73 раза и получил 22 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Новосибирской области попал в ДТП 73 раза за год и получил выплаты на 22 млн рублей, передает РИА Новости. В настоящее время проводится проверка на предмет инсценировки аварий.

Из последних примеров можно привести троих известных в городе автоподставщиков: первый — 73 ДТП, сумма выплат 22 млн рублей, второй — 67 ДТП, сумма выплат 21 млн рублей, третий — 20 ДТП, сумма выплат 7 млн рублей. И таких множество, — сообщили в компании.

В 2025 году частота страховых случаев в регионе выросла на 7,1%, а средний размер выплаты увеличился на 20%, превысив общероссийский показатель в 1,5 раза. Подозрительных страховых случаев по ОСАГО стало больше в 1,7 раза.

До этого автоэксперт Вячеслав Ашурков также рассказывал, что в Новосибирской области увеличилось количество афер, связанных с полисом ОСАГО. По его мнению, одним из негативных факторов стал разгул мошенников в регионе.

Ранее появилась информация, что цены на полисы обязательного автострахования резко подскочили в ряде российских регионов всего за несколько дней. Наиболее значительное увеличение стоимости было зафиксировано в Дагестане и Новосибирской области.

Мужчина из-под Новосибирска попал в ДТП 73 раза и получил 22 млн рублей
