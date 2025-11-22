Ученые хотят «развернуть» две реки на севере России в сторону Донбасса

Ученые хотят «развернуть» две реки на севере России в сторону Донбасса РАН предложила переброску вод Печоры и Северной Двины в Донбасс

Проект переброски воды из рек Печора и Северная Двина в Донбасс будет рассмотрен 2 декабря, сообщил ТАСС научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Он отметил, что строительство трубопровода может занять пять–семь лет.

2 октября проект уже был изучен на научном совете «Водные ресурсы суши» РАН. Я представлю доклад на отделении наук о Земле, и рассчитываю, что он пройдет без затруднений, — сказал Данилов-Данильян.

По словам ученого, существуют готовые технологии для прокачки воды по полимерным и композитным трубам. Предполагается переброска потока через Каму и Волгу, затем по каналу Волго-Дон-2 в район Приазовья. Для этого могут использовать газогенераторы «Газпрома».

Данилов-Данильян добавил, что изъятие части стока северных рек может снизить темпы изменения экосистем Арктики. В регионах, куда планируется поставка воды, сохраняется острая нехватка: подача воды происходит по два часа раз в три дня.

Печора протекает в Коми и Ненецком автономном округе, впадая в Печорское море. Северная Двина расположена в Архангельской области и выходит в Двинскую губу Белого моря. Прямое расстояние от этих северных регионов до Донбасса составляет около двух тысяч километров.

Отделение наук о Земле РАН предложило Минобрнауки проработать научную часть проекта по переброске части стока реки Оби в Узбекистан. Специалисты изучат стратегические вопросы водной отрасли, включая последствия крупных межбассейновых перебросок, их влияние на климат, экосистемы и долгосрочное социально-экономическое развитие стран.

Идея «поворота» сибирских рек обсуждается не впервые. В 1970-е годы СССР рассматривал проект переброски части стока Оби и Иртыша на юг — в Среднюю Азию — по открытому каналу, однако теперь ученые РАН предлагают вариант закрытой трубопроводной системы из полимерных труб.