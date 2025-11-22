Россиян предупредили о незаконных «хитростях» компаний в отношении зарплат В РФ гендерный разрыв в зарплатах на одной должности является нарушением закона

Работодатель, который предлагает разные зарплаты мужчинам и женщинам, трудящимся на одной должности, нарушает российское законодательство, заявила в беседе с Lenta.ru директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. По ее словам, статья 3 Трудового кодекса РФ прямо запрещает любую дискриминацию, в том числе по половому признаку.

Это означает, что устанавливать разный оклад мужчине и женщине на одной и той же должности с одинаковой квалификацией и нагрузкой — это прямое нарушение закона, — подчеркнула эксперт.

Проблема обычно заключается в том, что представительницы прекрасного пола более мягко просят о повышении оклада и в целом спокойнее ведут переговоры, чем зачастую пользуются их начальники, объяснила Ганькина. Мужчин же, наоборот, с детства учат конкурировать и заявлять о себе, резюмировала она.

Ранее сообщалось, что доля женщин среди российских предпринимателей превышает 30% (510 691 человек). По данным аналитиков, чаще всего представительниц прекрасного пола можно встретить у руля компаний в сфере оптовой и розничной торговли.