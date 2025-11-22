Международный муниципальный форум стран БРИКС
Боевики похитили из католической школы свыше 300 детей

Количество похищенных из католической школы в Нигерии увеличилось до 315 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Количество похищенных в результате нападения на католическую школу Святой Марии в нигерийском штате Нигер достигло 315 человек, сообщает RTE. Среди заложников — 303 учащихся образовательного учреждения. До этого в сообщениях агентства фигурировали 227 похищенных.

Христианская ассоциация Нигерии заявила, что после проверки после массового похищения в пятницу утром были получены новые данные, и добавила, что общее число похищенных теперь составляет 303 учащихся и 12 учителей, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о массовом похищении людей в католической школе Святой Марии в Нигерии. Изначально СМИ писали, что вооруженные боевики захватили 215 учащихся и 12 преподавателей во время ночного нападения на учебное заведение. Инцидент случился после того, как администрация школы проигнорировала официальное распоряжение властей о ее закрытии.

Вместе с этим появились данные, что африканское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов разработало три оперативных плана для защиты христианского населения Нигерии от нападений исламистских боевиков. Все разработанные сценарии направлены в объединенный штаб Пентагона.

Нигерия
похищения
школы
католицизм
