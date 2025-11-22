«Индустрию лихорадит»: в ГД нашли объяснение смертям криптобизнесменов

Криптовалютную индустрию лихорадит, именно поэтому умирают замешанные в этих схемах бизнесмены, заявил первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что подобные финансовые пирамиды держатся только до тех пор, пока в них привлекают новых и новых клиентов. По словам парламентария, отток пользователей сразу сказывается на цене валют, и люди теряют деньги.

Криптовалютную индустрию лихорадит, думаю, что именно поэтому и умирают замешанные в этих схемах бизнесмены. Чаще всего это больше похоже на финансовые пирамиды, которые держатся лишь до тех пор, пока в них привлекают новых и новых клиентов. Если вдруг происходит отток пользователей, это сразу сказывается на цене валют, тот же биткоин недолго задержался на историческом максимуме и теперь снижается. Соответственно, вложившиеся в него люди теряют деньги, начинают искать виноватых и находят — среди тех, кто аккумулирует средства для вложения в сомнительные полукриминальные цифровые проекты, — высказался Журавлев.

Ранее стало известно, что криптобизнесмен из Санкт-Петербурга Роман Новак, которого вместе с женой похитили и убили в ОАЭ, имеет в России долги на сумму более 6,4 млн рублей. Известно, что часть из этих денег будут взыскивать принудительно.