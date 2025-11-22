Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 13:10

«Индустрию лихорадит»: в ГД нашли объяснение смертям криптобизнесменов

Депутат Журавлев связал смерти криптобизнесменов с крупными денежными потерями

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Криптовалютную индустрию лихорадит, именно поэтому умирают замешанные в этих схемах бизнесмены, заявил первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что подобные финансовые пирамиды держатся только до тех пор, пока в них привлекают новых и новых клиентов. По словам парламентария, отток пользователей сразу сказывается на цене валют, и люди теряют деньги.

Криптовалютную индустрию лихорадит, думаю, что именно поэтому и умирают замешанные в этих схемах бизнесмены. Чаще всего это больше похоже на финансовые пирамиды, которые держатся лишь до тех пор, пока в них привлекают новых и новых клиентов. Если вдруг происходит отток пользователей, это сразу сказывается на цене валют, тот же биткоин недолго задержался на историческом максимуме и теперь снижается. Соответственно, вложившиеся в него люди теряют деньги, начинают искать виноватых и находят — среди тех, кто аккумулирует средства для вложения в сомнительные полукриминальные цифровые проекты, — высказался Журавлев.

Ранее стало известно, что криптобизнесмен из Санкт-Петербурга Роман Новак, которого вместе с женой похитили и убили в ОАЭ, имеет в России долги на сумму более 6,4 млн рублей. Известно, что часть из этих денег будут взыскивать принудительно.

бизнес
криптовалюты
бизнесмены
смерти
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский утвердил состав делегации Украины для переговоров по плану США
Гибель мирных, тысячи курян без света: как ВСУ атакуют Россию 22 ноября
В МИД России раскрыли, кто давит на Трампа для срыва мира на Украине
Магнитные бури сегодня, 22 ноября: что завтра, головная боль, бессонница
Молекулярная кухня: что это такое и с чем ее едят
«Рубикон» очистил небо от дронов ВСУ
У популярного чая выявили неожиданный побочный эффект
Доллар пробил дно? Курсы валют сегодня, 22 ноября, что с евро и юанем
В МИД России назвали важные темы по Украине, которые готовы обсуждать США
«Важнейшее достижение»: раскрыто значение ММФ БРИКС для Санкт-Петербурга
Полиция арестовала бывшего президента
Российская армия одним ударом «вгрызлась» в Днепропетровскую область
«Свежая кровь»: американист оценил перспективы Дрисколла на новой должности
Антикварные елочные игрушки: цены, виды и где искать
Розыск, огромные долги, рак жены: куда пропал «двойник» Пугачевой Песков
Салат «Снежный скакун» на Новый год — праздничное блюдо, которое придаст столу изысканность и символику Огненной Лошади
Минобороны объяснило важность освобождения Звановки
Раскрыты планы расширения формата ММФ БРИК
«Более 5 тыс. участников»: организаторы ММФ БРИКС подвели итоги форума
В БРИКС появится международный аналог «Честного знака»
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.