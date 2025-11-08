Раскрыта огромная сумма долга убитого в ОАЭ криптомошенника Новака Убитый криптобизнесмен Новак оставил в России долг на сумму почти 7 млн рублей

Криптобизнесмен из Санкт-Петербурга Роман Новак, которого вместе с женой похитили и убили в ОАЭ, имеет в России долги на сумму более 6,4 млн рублей, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, часть из этих денег будут взыскивать принудительно.

Долги Новака превышают 6,4 млн рублей, часть из них взыскивают в принудительном порядке, преимущественно речь идет об ущербе, причиненном преступлением, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что причиной похищения Новака и его супруги Анны стало вымогательство криптовалюты. После убийства злоумышленники закопали тела в пустынной местности. При этом у убийц были сообщники — они арендовали помещение, где насильно держали бизнесмена и его жену.