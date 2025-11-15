«До последней молекулы»: США пытаются убрать российский газ из Европы

Должностные лица США совершали поездки по странам Европы для продвижения американских энергоносителей вместо российского топлива, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Журналисты отметили, что Штаты задались целью убрать «весь до последней молекулы» российский газ на европейском рынке.

В материале говорится, что эти действия проводятся одновременно с попыткой нефтетрейдера Gunvor приобрести зарубежные активы российского ЛУКОЙЛа, против которого США ввели санкции. Как отмечает FT, это затруднило задачу нефтетрейдеру, поскольку СМИ в тот момент сфокусировались на прошлых связях компании с Россией.

Ранее стало известно, что совет Европейского союза утвердил свою переговорную позицию по проекту постановления о полном отказе от импорта российского природного газа с 1 января 2028 года. Запрет будет наложен на закупки как трубопроводного, так и сжиженного энергоносителя.

Тем временем глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что экономические потери Евросоюза от санкционной политики против российских энергоносителей превысили €1,4 трлн (131,4 трлн рублей). Он охарактеризовал эти меры как «газовый крестовый поход», приведший к резкому росту цен на электроэнергию и началу деиндустриализации в государствах ЕС.