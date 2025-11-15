Трамп заявил, что продолжение украинского конфликта его раздражает

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжение украинского конфликта остается для него раздражающим фактором. Он ответил утвердительно на соответствующий вопрос, передает телеканал GB News.

Да, является, — сказал Трамп.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США столкнулись с проблемами при попытке добиться от президента Украины Зеленского содействия мирному урегулированию. Он пояснил, что американские власти в ходе саммита на Аляске заверяли в своей способности обеспечить сотрудничество Киева, однако на практике возникли сложности.

Также спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что в урегулировании конфликта на Украине наблюдается определенный прогресс, хотя он остается непростым для разрешения. Американский дипломат отметил необходимость дальнейшей работы по выработке протоколов безопасности для Киева.

При этом Трамп выразил уверенность, что он способен урегулировать конфликт на Украине уже в ближайшее время. В частности, глава государства рассчитывает добиться этого за пару месяцев.