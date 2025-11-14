Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 18:03

«Пляска со спущенными штанами»: военэксперт о надежде Украины на ПВО Запада

Военэксперт Коротченко: Европа не увеличит поставки средств ПВО для Украины

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европа не увеличит поставки средств ПВО для Украины, выразил мнение в беседе с NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко. По его словам, США отказались от бесплатных поставок, и теперь европейским странам придется самостоятельно покупать вооружение Киеву, если они захотят его передать.

Американцы уже заявили, что ничего Украине поставлять бесплатно не будут. А если Европа хочет, пусть покупает в США и поставляет. Если они будут оголять свою безопасность воздушного пространства, поставлять ПВО Владимиру Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru) — флаг в руки. Он призывает к этому все последние годы. Вряд ли здесь что-то изменится. Это не более чем очередная пляска со спущенными штанами на бис, которую исполнил Зеленский. От того, что он что-то заявил, ничего не меняется. Европа реализует свои поставки исходя из собственного понимания и возможностей, — пояснил Коротченко.

Ранее Зеленский призвал западные страны усилить поставки средств противовоздушной обороны. По его словам, это необходимо после российских ударов возмездия по объектам ВПК страны. Он также вновь призвал западных партнеров увеличить санкционное давление на РФ.

