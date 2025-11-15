Как правильно сажать хвойные на даче: секреты и простые правила

Поздняя осень — самое подходящее время для посадки можжевельника, пихты или ели, которые станут украшением участка в любое время года. По словам садоводов, хвойные растения прекрасно адаптируются к зиме и практически не требуют ухода. Когда и как их нужно сажать, какие работы стоит провести на даче в ноябре — в материале NEWS.ru.

Какие деревья можно посадить поздней осенью

По словам опрошенных NEWS.ru садоводов, лучше всего в столичном регионе приживаются елки и сосны. Их лучше всего сажать поздней осенью. Желательно, чтобы деревья прошли вегетационный период. Эколог Илья Рыбальченко сообщил NEWS.ru, что также можно посадить сосну, тую и можжевельник.

«Для хвойных осень — одно из лучших времен года. Посадка в это время года позволяет им спокойно укорениться в прохладе и без стресса», — пояснил он.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда нужно сажать хвойные

Высаживать растения лучше всего за две-три недели до того, как почва замерзнет, чтобы они успели укорениться. Самое подходящее время в столичном регионе — конец ноября. По словам Рыбальченко, если посадить хвойные слишком поздно, то они могут замерзнуть. Член Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова в беседе с NEWS.ru пояснила, что для посадки хвойных хорошо подходит весна, когда много влаги, солнца и тепла. Осенью растения лучше сажать ближе к заморозкам, чтобы они «спали» и «ничего не чувствовали».

«Если вы посадите хвойные до того, как начнет промерзать земля, корешки не пойдут в толщу, что может стать для них стрессом. Если деревья не наберут влагу, они могут просто засохнуть», — пояснила Воронова.

Как нужно сажать хвойные осенью

Садовод и блогер Светлана Самойлова рассказала NEWS.ru, что корни хвойных растений как можно меньше должны находиться на воздухе. Деревья с открытой корневой системой до момента высадки нужно держать в мешковине или обернуть любой тканью.

«Вынимать их из горшка стоит только после того, как лунка будет полностью готова. Если на участке торфяная почва, стоит добавить в нее немного песка, а также специальное удобрение для хвойных растений или любое минеральное осеннее удобрение. Вместе с ним нужно тщательно размешать почву и сделать в ней яму по размеру посадочного кома», — объяснила эксперт.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Затем растение следует поместить в углубление и залить ведром воды. Если хвойное большое, то подойдут два-три ведра. После того как влага впитается, нужно заполнить углубление почвой, посоветовала Самойлова. Затем необходимо сделать небольшой бортик из земли и продолжить поливать растение, добавила она.

Воронова отметила, что у можжевельника, пихты и ели есть одна особенность: их нужно посадить по тому же направлению компаса, как они росли в лесу или в питомнике.

«Смотрим, где у дерева северная сторона, и привязываем к нему ленточку. Затем ищем в саду северное направление, чтобы эта ленточка с ним совпала. Хвойные чувствительны к ориентации по сторонам света», — объяснила Воронова.

Как нужно ухаживать за хвойными поздней осенью

Самойлова отметила, что при поздней посадке хвойные нужно поливать как можно чаще, даже если ночью стоит минусовая температура.

«Растения должны как следует напитаться влагой, чтобы хорошо перезимовать. Советую поставить каркас вокруг хвойного и обернуть мешковиной, чтобы притенить от „злого“ весеннего солнца. Нетканый материал для этого не подходит, поскольку отлично пропускает свет. Под ним ваши хвойные сгорят так же, как без него», — сказала она.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какие еще деревья можно посадить поздней осенью

По словам Рыбальченко, поздней осенью можно посадить на даче декоративные лиственные породы и кустарники. Это может быть яблоня, груша, вишня, слива, рябина, клен, липа, спирея, сирень, липа, жимолость и береза.

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал NEWS.ru, что есть специальные «зимние» способы посадки. По его словам, там, где намело много снега, можно выкопать ямку, посадить корневую систему, сверху присыпать землей и положить под растения еловые ветки. Этот способ называется прикопка. Он помогает хранить саженцы всю зиму в открытом грунте и, следовательно, обеспечить им более благоприятные условия. Весной можно высадить их на постоянное место.

«Поздней осенью у дачников много работы. Они занимаются обработкой почвы и убирают растительные остатки. Это может быть картофельная ботва, пораженная фитофторой, томаты в теплице, а также большие мумифицированные плоды или падалица», — сказал эксперт.

