Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 12:10

Метеоролог назвал москвичам дату начала зимы

Метеоролог Ильин: зима придет в Москву 11-12 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зима может начаться в Москве и Московской области уже на следующей неделе, 11-12 ноября, рассказал «Ридусу» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Он предупредил о возможном начале снегопадов и снижении температур до минусовых значений.

В ночь на 11 ноября начнутся ночные заморозки до нуля — минус двух градусов, а после 12 ноября в дневные часы будет сохраняться околонулевая, слабо отрицательная температура. Среднесуточная температура будет уже со знаком минус, а это уже не что иное, как признак наступления метеорологической зимы, — рассказал Ильин.

Метеоролог отмечает, что изначально в прогнозах предсказывалось, что снег стоит ожидать 12-14 ноября. Теперь же, по его словам, даты сместились на 15-17 числа.

Ранее Ильин рассказывал, что жителей европейской части России ожидает аномально холодная и снежная зима. По его словам, периоды морозов будут сменяться непродолжительными оттепелями.

зима
погода
метеорологи
снег
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава СКР оценил шансы на успех конькобежцев России в отборе на Олимпиаду
Киев допустил промах при подготовке техники НАТО к зиме
Рязанец незаконно присвоил себе «чернобыльские» выплаты
В Японии женщина отправилась за грибами и погибла из-за медведя
В ГД ответили на предложение платить женам зарплату за уборку и готовку
Сестра Тодоренко начала продавать свои голые фото для заработка на Украине
Минобороны России раскрыло потери ВСУ под Красноармейском и Димитровом
Названа дата перехода российских вузов на новую модель образования
В СПЧ сообщили о росте доли домашних убийств женщин в России
Европу призвали защитить Запорожскую АЭС из чувства самосохранения
В России могут запретить готовить и фасовать еду прямо в магазинах
Стало известно об аресте главы республиканского отделения ЦБ
Каннибализм улучшает потенцию: почему Чикатило решил есть своих жертв
ВС России ликвидировали элитные войска ВСУ в Днепропетровске
В России отмечают 82-летие освобождения Киева Красной армией
Семь европейских стран предложили ввести пошлины на товары из России
Сотни россиян спали на полу в ожидании починки самолета
ВСУ предприняли три бесупешные попытки прорвать окружение под Харьковом
Российские военные ударили по инфраструктурным объектам ВСУ
На Кузбассе приостановили работу семи шахт по требованию Ростехнадзора
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.