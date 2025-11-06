Метеоролог назвал москвичам дату начала зимы

Зима может начаться в Москве и Московской области уже на следующей неделе, 11-12 ноября, рассказал «Ридусу» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Он предупредил о возможном начале снегопадов и снижении температур до минусовых значений.

В ночь на 11 ноября начнутся ночные заморозки до нуля — минус двух градусов, а после 12 ноября в дневные часы будет сохраняться околонулевая, слабо отрицательная температура. Среднесуточная температура будет уже со знаком минус, а это уже не что иное, как признак наступления метеорологической зимы, — рассказал Ильин.

Метеоролог отмечает, что изначально в прогнозах предсказывалось, что снег стоит ожидать 12-14 ноября. Теперь же, по его словам, даты сместились на 15-17 числа.

Ранее Ильин рассказывал, что жителей европейской части России ожидает аномально холодная и снежная зима. По его словам, периоды морозов будут сменяться непродолжительными оттепелями.