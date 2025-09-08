Посадил осенью — летом ешь ягоды: эти кустарники дают урожай в первый год

Осенняя посадка ягодных кустарников — гарантия урожая уже в следующем сезоне, если выбрать правильные культуры и сроки. Рассказываем, какие кустарники дают урожай в первый год.

Малина с закрытой корневой системой, посаженная в сентябре-октябре, даст первые ягоды в июне-июле. Смородина (черная и красная) при осенней посадке укореняется до морозов и плодоносит в середине лета. Жимолость — чемпион по скороспелости: посаженная в сентябре, она созреет уже в конце мая — июне, опередив клубнику. Крыжовник также успевает прижиться и подарит урожай в июле. Посадил осенью — летом ешь ягоды.

Секрет успеха: покупайте саженцы в контейнерах с закрытой корневой системой, сажайте за 3–4 недели до заморозков, чтобы корни адаптировались. Ямы готовьте заранее: 50 × 50 см, с добавлением перегноя (1 ведро), суперфосфата (50 г) и золы (1 стакан). После посадки обильно полейте и замульчируйте торфом. Эти культуры не боятся морозов, а весной активно трогаются в рост, экономя вам целый год ожидания.

