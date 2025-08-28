Взойдет после осеннего посева и зацветет в первый год: чудо-многолетник

Если вы хотите уже следующим летом получить яркую клумбу без долгого ожидания, посейте этот неприхотливый многолетник — он с легкостью взойдет после осеннего посева и зацветает в первый же год.

Эхинацея порадует крупными розовыми, пурпурными или белыми цветами, которые привлекают бабочек и пчел, а также устойчива к засухе и не требует сложного ухода. Семена высевайте в октябре-ноябре на подготовленную грядку, слегка присыпая землей.

Уже в июле-сентябре растение начнет цвести, украшая сад своими яркими «ромашками» и требуя лишь минимального полива в засуху — просто чудо-многолетник. Посадив эхинацею один раз, вы будете наслаждаться ее цветением долгие годы, так как она прекрасно зимует и быстро растет!

