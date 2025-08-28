День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 04:32

Взойдет после осеннего посева и зацветет в первый год: чудо-многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хотите уже следующим летом получить яркую клумбу без долгого ожидания, посейте этот неприхотливый многолетник — он с легкостью взойдет после осеннего посева и зацветает в первый же год.

Эхинацея порадует крупными розовыми, пурпурными или белыми цветами, которые привлекают бабочек и пчел, а также устойчива к засухе и не требует сложного ухода. Семена высевайте в октябре-ноябре на подготовленную грядку, слегка присыпая землей.

Уже в июле-сентябре растение начнет цвести, украшая сад своими яркими «ромашками» и требуя лишь минимального полива в засуху — просто чудо-многолетник. Посадив эхинацею один раз, вы будете наслаждаться ее цветением долгие годы, так как она прекрасно зимует и быстро растет!

Ранее стало известно, какой многолетник цветет без остановки огромным облаком до морозов.

многолетники
цветы
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог развеяла миф о лечении депрессии бананами
Наказали Leopard и ударили по робокомплексу: успехи ВС РФ к утру 28 августа
«Не знаю, что страшнее»: Захарова о признании экс-главы USAID
Полиция задержала мужчину, кинувшего камень в президента Аргентины
Юрист предупредил о последствиях заклеивания номеров на припаркованном авто
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 августа
В российском регионе начался пожар на фоне атаки ВСУ
Назван топ-7 фраз, выдающих абьюзера на этапе переписки
Стали известны все участники общего этапа футбольной Лиги чемпионов
Россиян предупредили о серьезных побочках от популярных осенью витаминов
Карнавал, Гагарина, Чеботина: зумеры выбирают новую Примадонну
В Германии выпустили монету в честь Путина
«Какой-то ад»: ученые РАН рассказали о непонятном процессе на Солнце
Названа примерная дата начала завершения дачного сезона в России
«Будет продолжение»: названы главные признаки удачного свидания
Обломки БПЛА воспламенили локомотивное депо под Волгоградом
Нилов раскрыл, на сколько может увеличиться МРОТ в 2026 году
В Госдуме призвали проверить Шнурова после отказа помочь бойцам СВО
Юрист раскрыл, какой штраф грозит жильцам за самовольный шлагбаум во дворе
«Русский мэр» в Колумбии заявил, что его пытаются сместить из-за интриг
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа
Регионы

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.