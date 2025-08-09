Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Цветет без остановки огромным облаком — пахнет медом до морозов

Алиссум — идеальный неприхотливый многолетник для сада. Он цветет с мая до заморозков без остановки огромным облаком, наполняя сад цветками белого, розового, фиолетового или желтого оттенка.

Растение исключительно засухоустойчиво, прекрасно растет на бедных каменистых почвах и не требует частого полива. Алиссум образует плотные куртины высотой 10–30 см и пахнет медом до морозов.

Морозостойкость (до -25 °C) позволяет выращивать алиссум в большинстве регионов без укрытия на зиму. При минимальном уходе (редкий полив и 1-2 подкормки за сезон) алиссум будет радовать пышным цветением годами!

Ранее был назван многолетник, который пышно цветет до Нового года, выдерживает температуру до -35 °C и радует яркими фиолетово-розовыми соцветиями.

