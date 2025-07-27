Этот цветок не боится уральских морозов! Пышно цветет до Нового года

Этот цветок не боится уральских морозов! Пышно цветет до Нового года

Этот стойкий цветок не боится уральских морозов! Он пышно цветет до Нового года, выдерживает температуру до -35 °C и радует яркими фиолетово-розовыми соцветиями.

Астра новобельгийская — идеальный многолетник для северных регионов России, который пышно цветет даже в самых суровых погодных условиях! Его крепкие стебли не ломаются под дождем и ветром, а корневая система устойчива к переувлажнению и бедным почвам. Астра быстро разрастается, образуя плотные кусты высотой до 1,5 м, которые не требуют укрытия на зиму и ежегодно возобновляют обильное цветение без особого ухода.

Растение прекрасно чувствует себя на солнце и в полутени, привлекая в сад бабочек и пчел даже в холодные осенние дни. Посадив этот многолетник, вы получите неувядающее украшение сада, которое переживет любые капризы северного климата.

Ранее был назван многолетник, который цветет розовыми «свечами», не боится тени, засухи и болезней.