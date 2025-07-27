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27 июля 2025 в 21:01

Этот цветок не боится уральских морозов! Пышно цветет до Нового года

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот стойкий цветок не боится уральских морозов! Он пышно цветет до Нового года, выдерживает температуру до -35 °C и радует яркими фиолетово-розовыми соцветиями.

Астра новобельгийская — идеальный многолетник для северных регионов России, который пышно цветет даже в самых суровых погодных условиях! Его крепкие стебли не ломаются под дождем и ветром, а корневая система устойчива к переувлажнению и бедным почвам. Астра быстро разрастается, образуя плотные кусты высотой до 1,5 м, которые не требуют укрытия на зиму и ежегодно возобновляют обильное цветение без особого ухода.

Растение прекрасно чувствует себя на солнце и в полутени, привлекая в сад бабочек и пчел даже в холодные осенние дни. Посадив этот многолетник, вы получите неувядающее украшение сада, которое переживет любые капризы северного климата.

Ранее был назван многолетник, который цветет розовыми «свечами», не боится тени, засухи и болезней.

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