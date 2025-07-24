Цветет розовыми «свечами», не боится тени, засухи и болезней: цветок-мечта

Цветет розовыми «свечами», не боится тени, засухи и болезней: цветок-мечта

Этот многолетник цветет розовыми «свечами», абсолютно морозостоек (выдерживает до -40 °C), не требует укрытия на зиму и прекрасно растет в тени, подавляя сорняки своими мощными листьями. Он улучшает почву, не боится засухи и болезней.

Бадан — уникальный многолетник, сочетающий декоративность, целебные свойства и феноменальную неприхотливость! Этот вечнозеленый красавец радует крупными кожистыми листьями, которые весной становятся сочно-зелеными, а осенью приобретают роскошный бронзово-красный оттенок.

Бадан вспыхивает розовыми соцветиями, привлекающими пчел и шмелей. Посадив его однажды, вы получите красивый куст, который десятилетиями будет украшать участок.

Ранее был назван токсичный многолетник, который опаснее борщевика, — есть на многих дачах.