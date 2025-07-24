Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 06:31

Цветет розовыми «свечами», не боится тени, засухи и болезней: цветок-мечта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник цветет розовыми «свечами», абсолютно морозостоек (выдерживает до -40 °C), не требует укрытия на зиму и прекрасно растет в тени, подавляя сорняки своими мощными листьями. Он улучшает почву, не боится засухи и болезней.

Бадан — уникальный многолетник, сочетающий декоративность, целебные свойства и феноменальную неприхотливость! Этот вечнозеленый красавец радует крупными кожистыми листьями, которые весной становятся сочно-зелеными, а осенью приобретают роскошный бронзово-красный оттенок.

Бадан вспыхивает розовыми соцветиями, привлекающими пчел и шмелей. Посадив его однажды, вы получите красивый куст, который десятилетиями будет украшать участок.

Ранее был назван токсичный многолетник, который опаснее борщевика, — есть на многих дачах.

многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Козел отпущения»: в США приготовили для «актера» Зеленского последнюю роль
Балтийский флот отрабатывает задачи по обороне побережья в рамках учений
Си Цзиньпин встретился с руководством Евросоюза
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 июля: инфографика
ВСУ устроили ночную атаку дронами на Черное и Азовское моря
Новый глава «Домодедово» заявил о предбанкротном состоянии аэропорта
В Германии изобрели «тараканов-шпионов» для войны будущего
Сразу три поселка в ДНР могут перейти под контроль России в ближайшее время
Российских студентов и абитуриентов стали обманывать «работники вузов»
Россиян предупредили, что негативно влияет на гормональный баланс
Авиакомпанию S7 оштрафовали на 40 тысяч рублей
В России ожидают появление тысяч «лишних» учителей
Россиянам раскрыли, что будет с долларом к осени
Депутат высказался о запрете георгиевской ленты на международных турнирах
На Западе объяснили, почему Зеленский решился на переговоры с Россией
Житель Камчатки приехал пьяным в ГАИ, чтобы подать жалобу
Украинские военные лишились пяти станций РЭБ в ДНР
Актер квеста в Москве вжился в роль и пырнул ножом посетительницу
В Люберцах прозвучал громкий взрыв
Стало известно, за сколько Байден продал права на свои мемуары
Дальше
Самое популярное
Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.