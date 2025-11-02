Какие растения забрать с дачи на зиму: как это сделать правильно

Скоро погода в Москве и области окончательно испортится. По прогнозам синоптиков, в середине ноября температура воздуха может опуститься до нуля и ниже. О том, какие культуры в саду и огороде лучше перевезти с дачи в дом, подвал или квартиру и как правильно это сделать — в материале NEWS.ru.

Какие растения нужно перевезти в тепло перед холодами

Перед наступлением холодов с дачи лучше забрать ценные и редкие сорта, рассказали опрошенные NEWS.ru садоводы. Агроном и телеведущий Вячеслав Хондырев сообщил NEWS.ru, что некоторые растения проще перенести в подвал, чтобы они зимовали в холодном грунте.

«Это некоторые рододендроны и хвойные растения, кипарисы. Даже если укрыть их от мороза, с резким понижением температуры это вряд ли поможет справиться. Из-за этого культуры из теплолюбивых мест могут погибнуть», — пояснил он.

Член Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова рассказала NEWS.ru, что зимой на грядке могут замерзнуть некоторые цветы с клумбы, например пеларгония.

«Экзотические культуры можно перенести в постройку с окном или на веранду на дачном участке, возможно, в теплицу. Например, многие выращивают сейчас инжир. Его я поставила в теплицу, а когда придет весна, снова высажу на улицу», — отметила эксперт.

Садовод и блогер Светлана Самойлова объяснила NEWS.ru, что перенести растения также можно на лоджию с низкой температурой.

«Если у вас на участке больше трех лет не цвела крупнолистная гортензия, можете ее выкопать и пересадить в горшок. Скорее всего, это сорт с низкой зимостойкостью, перемерзающий зимой. В середине мая вы сможете наслаждаться цветением», — посоветовала блогер.

Гортензия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда нужно перевозить растения с грядки в тепло

С переносом в помещение лучше не затягивать и сделать это сразу после того, как прошли первые заморозки: они повреждают листья самых теплолюбивых растений. Хондырев посоветовал так поступить с саженцами каннов (это растения, цветки которых в диаметре достигают 10 см) — на улице они сразу погибнут.

По его словам, более зимостойкие растения еще какое-то время способны подождать, но когда ночные температуры достигнут минус 10, их тоже рекомендуется перенести в тепло.

«Если это подвал, рекомендую следить за температурой. Почти для каждого растения она должна быть индивидуальной. Но и тут есть нюанс. Многим уличным посадкам нужны зима, мороз и холод. Для них это период покоя. Когда сбивается цикл, они могут погибнуть», — заметил собеседник NEWS.ru.

Как нужно перевозить растения с грядки в тепло

Как рассказал Хондырев, георгины и гладиолусы нужно выкопать и вместе с комом земли перенести в теплое место. Георгины можно засыпать опилками, чтобы они не засохли.

«Самое главное, не сажать их: нам не нужно, чтобы образовывались новые клубни. В подобном состоянии они просто сохранятся и при этом не засохнут и не замерзнут», — пояснил садовод.

Он указал, что растениям необходимо проветривание, поэтому, если заткнуть все дыры в помещении, они сгниют до весны. Также нужно следить за влажностью в комнате.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Если в помещении сильная вентиляция, сухо, то посадки нужно периодически поливать и постоянно их контролировать — прикасаться к земле и проверять, влажная ли она», — объяснил Хондырев.

Самойлова добавила, что все луковичные растения, что летом высаживаются в сад, скорее всего, не перенесут мороза. Ни в коем случае нельзя оставлять и клубни в дачном домике, где зимой будет минусовая температура. Перед наступлением холодов их лучше забрать с собой в город.

Как вырастить огород на окне зимой

Опрошенные NEWS.ru специалисты подчеркнули, что зимой можно посадить огород на окне. Так, по словам Вороновой, начать заниматься этим нужно в конце октября.

«В садовом магазине нужно купить семена, где указано, что это комнатные, подходящие для домашнего выращивания сорта. Сажать можно огурцы, томаты, перцы. Клубнику — бесполезно, созреет всего 2–3 ягодки», — отметила эксперт.

По мнению Вороновой, на балконе высаживать грядку не стоит. Это лучше сделать в комнате, где стоит комфортная для растений температура — +23–25 градусов. Разбить «грядку» можно на столе или стеллаже.

«Сажать нужно „низенькие“ сорта, которые выносят тепло. Высаживать их нужно в горшочках. Кроме того, им нужна подсветка — можно повесить фитолампу мощностью 40 ватт и более», — отметила она.

По ее словам, тогда ближе к Новому году или сразу после вы соберете урожай — маленькие помидорчики, перчики, огурчики. Чтобы на зимнем столе была свежая зелень, с грядки следует выкопать несколько кустиков петрушки или сельдерея, пересадить в горшок и поставить на подоконник, посоветовала Самойлова.

«Можно воспользоваться лоджией с низкой плюсовой температурой. При пересадке стоит убрать бо́льшую часть листьев, оставить лишь несколько, чтобы растение лучше прижилось. После того как оно примется, будет активно наращивать листовую массу», — раскрыла секрет садовод.

