Раскрыто, как разбить грядку на балконе зимой

Для того чтобы посадить растения на балконе, его в первую очередь нужно утеплить, сообщила NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, также придется заделать щели и приобрести обогреватель. Она отметила, что выращенные в домашних условиях овощи не такие вкусные.

Первым делом нужно заделать щели на балконе, чтобы не было сквозняков. Необходим обогреватель. Ближе к зиме полезно обзавестись нетканым материалом, чтобы укрыть растения во время морозных ночей. Если у вас не утепленный балкон, можно попробовать сделать это на подоконнике или стеллажах. В этом случае света для растений будет намного меньше, что отразится на их вкусовых качествах, — посоветовала Самойлова.

По ее словам, если в квартире обеспечить растениям те же условия, как на грядке, они созреют в те же сроки, что указаны на упаковке семян. Нужно помнить, что чем больше на балконе будет света, тем растения будут крепче. Ориентироваться нужно на светильники для растений мощностью не менее 30–50 ватт. Для посадки томатов нужен объем горшка не менее пяти литров, огурцов и кабачков — 10 литров, продолжила эксперт.

Ранее биолог Михаил Воробьев заметил, что заболевания губят некоторые посадки на грядках еще до того, как огородники дождутся урожая. Но в помещении — на балконе — эта проблема не так серьезна. В дом вредители могут проникнуть разве что с покупными цветами.