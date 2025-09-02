Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 20:14

Раскрыто, как разбить грядку на балконе зимой

Садовод Самойлова: чтобы разбить грядку на балконе, его нужно утеплить

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы посадить растения на балконе, его в первую очередь нужно утеплить, сообщила NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, также придется заделать щели и приобрести обогреватель. Она отметила, что выращенные в домашних условиях овощи не такие вкусные.

Первым делом нужно заделать щели на балконе, чтобы не было сквозняков. Необходим обогреватель. Ближе к зиме полезно обзавестись нетканым материалом, чтобы укрыть растения во время морозных ночей. Если у вас не утепленный балкон, можно попробовать сделать это на подоконнике или стеллажах. В этом случае света для растений будет намного меньше, что отразится на их вкусовых качествах, — посоветовала Самойлова.

По ее словам, если в квартире обеспечить растениям те же условия, как на грядке, они созреют в те же сроки, что указаны на упаковке семян. Нужно помнить, что чем больше на балконе будет света, тем растения будут крепче. Ориентироваться нужно на светильники для растений мощностью не менее 30–50 ватт. Для посадки томатов нужен объем горшка не менее пяти литров, огурцов и кабачков — 10 литров, продолжила эксперт.

Ранее биолог Михаил Воробьев заметил, что заболевания губят некоторые посадки на грядках еще до того, как огородники дождутся урожая. Но в помещении — на балконе — эта проблема не так серьезна. В дом вредители могут проникнуть разве что с покупными цветами.

огороды
сады
урожай
квартиры
грядки
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков объяснил слова Фицо, сравнившего Евросоюз с «жабой на дне колодца»
Замерзнут без газа и света: как Словакия и РФ отомстят Украине за «Дружбу»
Readovka: москвич заявил об избиении сотрудниками посольства Узбекистана
Свекла в фольге с сыром дорблю и грецкими орехами
«Коалиция желающих» готова дать Украине гарантии безопасности, но с нюансом
Россиянину грозит срок за отправку бронепанелей в Израиль
В Анапе жители фиксируют большие выбросы мазута
Польша с $1 трлн ВВП заявила о праве на место в G20
НАБУ добралось до генерала СБУ и его квартиры в Киеве за $522 тысячи
В Херсонской области украинские дроны атаковали машину с чиновниками
Аналитик раскрыл возможную дату запуска «Силы Сибири — 2»
Запеченная свекла в фольге с медово-горчичной глазурью и тимьяном
Над Черным морем уничтожили два беспилотника
Заготовки из сливы на зиму: сладкий подарок себе и близким
Названо число остающихся в больницах после взрыва под Рязанью
Обида на Добронравова, бездетность, слова о патриотизме: как живет Дорогов
Россиянин напал на пенсионера и отнял его трость
Средняя зарплата россиян за год увеличилась на 14,5%
Украинские пограничники открыли огонь по беглецам
Взрывы прогремели в Киевской области
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.