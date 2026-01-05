Картофель «Славянка»: как вырастить рекордный урожай крупных и вкусных клубней, которые будут храниться до весны

Декабрь — самое время подумать о будущем урожае, не торопясь выбрать лучшие сорта. Если вы планируете сажать картофель, обязательно обратите внимание на сорт «Славянка». Он ценится за неприхотливость, отменный вкус и то, что прекрасно хранится всю зиму, не теряя своих качеств. Этот сорт рекомендован для Центрально-Черноземного региона, но успешно растет и в других областях, созревая за 100–120 дней.

Урожайность у «Славянки» впечатляет: при хорошем уходе с одного гектара можно собрать от 180 до 334 центнеров, а с куста выкапывают в среднем около 13 крупных клубней. Сами картофелины удлиненной формы, с тонкой кожицей частично красного цвета, весом от 91 до 180 граммов. Мякоть у них кремовая, не темнеет при готовке и хранении, а лежкость просто отличная — 88–99%. Для посадки выбирайте светлое, не заболоченное место. Почву хорошо перекопайте с перегноем, добавьте азотные, фосфорные и калийные удобрения, важно, чтобы кислотность была в пределах pH 5.0–6.0.

Перед посадкой семенные клубни нужно перебрать, оставить крупные и здоровые, дать им позеленеть в тепле и обработать защитными составами от вредителей. Сажают картофель на глубину 8–10 сантиметров, оставляя между кустами 30 сантиметров, а между рядами — 70. В лунку хорошо добавить немного древесной золы. В течение лета потребуется два-три раза прополоть и окучить посадки, а если замульчировать междурядья сеном или опилками, это поможет сохранить влагу и тепло, что обязательно положительно скажется на росте и качестве вашего будущего урожая.

