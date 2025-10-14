Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 06:00

Что нужно сделать с растениями в начале заморозков, чтобы спасти урожай

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В понедельник Москва оказалась в центре мощного атлантического циклона. Местами выпал первый снег, температура воздуха ночью опустилась до +0,5 градуса. По прогнозам синоптиков, похолодание усилится и уже к третьей декаде октября ночью временами ожидается легкий минус. О том, какие культуры в саду и огороде спасать от заморозков, — в материале NEWS.ru.

Какой урожай лучше собрать перед заморозками

Некоторые растения успешно выдерживают заморозки и можно не торопиться убирать их с грядки, рассказали опрошенные NEWS.ru садоводы. К таким, например, относятся корнеплоды. Садовод и блогер Светлана Самойлова отметила в беседе с NEWS.ru, что морковь и свекла не боятся заморозков до −1 градуса.

«Эти культуры прикроют свои корнеплоды собственной ботвой. Если вы хотите еще подержать свеклу, морковь и лук-порей на грядке, то их лучше накрыть нетканым материалом поверх дуг. При этом используется нетканый материал 60-й плотности», — отметила эксперт.

Она рассказала, что, как правило, убирает морковь и свеклу поздних посевов, когда температура воздуха приближается к −5 градусам. В конце сентября Самойлова накрывает морковь, свеклу и лук-порей нетканым материалом и пленкой сверху. По ее словам, такое укрытие выдерживает мороз до −3–4 градусов.

«Если нет возможности укрыть, а уже сильные заморозки, тогда побольше нетканого материала поверх дуг и пленки. Что касается теплицы, то поликарбонат толщиной 4 мм выдерживает −1. Толщиной 6 мм — может выдержать заморозки до −2. От −3 и холоднее поликарбонат не держит. Только сантиметровый поликарбонат выдерживает заморозки до −4», — отметила Самойлова.

Садовод Андрей Туманов добавил в беседе с NEWS.ru, что легкие заморозки не повредят и капусте. А морковь, по словам эксперта, вообще может провести всю зиму на грядке. При этом он посоветовал не укрывать урожай, а замульчировать грядку.

«Если вы ее замульчируете, морковь в почве перезимует, а весной вы можете часть ее выкопать, если хранить негде», — сказал садовод.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собирать ли перед заморозками урожай фруктов

Со сбором урожая яблок лучше не затягивать и собрать их до похолодания в −4, особенно если вы планируете их хранить всю зиму, посоветовала Светлана Самойлова. По словам Андрея Туманова, зимние сорта яблок могут пережить заморозки, но тем не менее он посоветовал их убрать в хранилище, потому что они опадают с деревьев.

Самойлова отметила, что перед заморозками также собирают айву. Однако если плоды подморозило — это не повод их выбрасывать.

«Это удивительно, но ее крепкие плоды не выдерживают и легкого минуса. Кстати, если случилось так, что плоды айвы подмерзли, их можно сразу положить в морозилку. К примеру, я собираю айву порционно, по 10–15 штук, в пакеты и закладываю в морозилку. И затем всю зиму пью с ней чай, используя вместо лимона. Режу на половинки», — поделилась опытом блогер.

По словам Самойловой, айва очень популярна у садоводов, из нее также делают варенье.

Как спасать от заморозков садовые культуры

Как рассказала Самойлова, некоторые декоративные растения нуждаются в укрытии. Например, крупнолистная гортензия выдерживает заморозки до −2–3 градусов, при более сильных морозах у нее могут промерзнуть цветочные почки будущего года.

«Обычно также с конца сентября, перед первыми заморозками, ставлю над растениями, еще не укладывая их, дуги крест-накрест и закрываю двойным слоем нетканого материала. За это время, кстати, происходит естественный листопад. И при основательном укрытии на зиму мне уже не нужно срезать листья с гортензии — они сами упадут. К укрытию гортензии на зиму приступаю при похолодании в −4 по ночам при условии, что она у меня до этого была накрыта временно», — рассказала садовод.

Крупнолистная гортензия Крупнолистная гортензия Фото: ibxuve02336934.jpg Justus de Cuveland/imageBROKER.com/Global Look Press

Она указала, что, как правило, в саду первыми закрывают крупнолистную гортензию и виноград, поскольку −5–6 — это критичный мороз для данных культур и на следующий год можно лишиться урожая. По словам блогера, виноград можно окончательно укрывать на зиму при похолодании в −3 градуса.

По словам Туманова, важно укрывать южные сорта винограда, не приспособленные к климату средней полосы. Некоторые же сорта не нуждаются в укрытии, отметил эксперт.

«Если это европейский виноград „винифера“, то его просто чаще всего с опоры снимают, укладывают на землю, снегом укрывают. Снег — лучшее укрытие. А тот же американский подвид винограда „витис лабруска“ вообще чаще всего с опоры не снимается и зимует так же», — подчеркнул садовод.

По словам Самойловой, в последнюю очередь укрываются розы и ежевика. Они выдерживают похолодание до −6–8, что закаляет их стебли на зиму.

«Однако если вы хотите рано закончить садовый сезон, то можно уже приступать к укрытию растений, при условии, что вы закрываете нетканым материалом без пленки. Главное, чтобы стебли растений ушли на зиму сухими. Кстати, ягоды малины, ежевики, голубики выдерживают заморозки до −2 и отлично восстанавливаются», — отметила она.

Блогер рекомендовала перед заморозками забирать с участка комнатные растения. «Пеларгония, фуксия, бегония, гиппеаструм, колеусы, если они у вас находились на летнем отпуске в саду. Не забудьте забрать эти растения либо маточники», — посоветовала она.

Почему важно правильно укрывать растения

Опрошенные NEWS.ru специалисты подчеркнули, что важно укрывать растения перед заморозками правильно. Так, по словам Самойловой, необходимо ставить каркас в виде дуг и уже сверху накрывать нетканым материалом.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Если накрыть растение нетканым материалом без каркаса, без дуг, то все стебли-побеги, что касаются нетканки, непременно померзнут», — отметила эксперт.

По мнению Туманова, если садовод является новичком и не уверен, правильно ли он укрывает растения, лучше вовсе отказаться от этой идеи.

«Чаще всего от укрытий растение сильнее страдает, чем от того, что вы не укрыли. Неправильное укрытие, как правило, ведет к выпреванию. Укрыли очень сильно и рано, особенно пленкой закрутили, сделали укрытие, которое плохо проветривается, — и все, например, в оттепель все погубили», — отметил эксперт.

Туманов посоветовал замульчировать грядки тем, что найдется на участке, например компостом, или просто прикрыть листьями. Он отметил, что мульчирование выполняет функцию утепления, позволит сохраниться влаге и способствует размножению микроорганизмов, что делает почву «живой».

