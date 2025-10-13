Мощнейшие морозы и снегопады по всей России: Вильфанд назвал точную дату прихода зимы — уже скоро

Понедельник в Москве начнется с первого снегопада. Природа окажется впереди народного календаря, который по приметам говорит, что снег ложится на землю 14 октября в Покров. В этом году снежинки полетят уже 13 октября. Но они не лягут плотно, а будут падать с мрачного неба вперемешку с дождём и таять. Пока все без зимней сказки, просто осень, пробирающая до дрожи.

В приятную погоду вмешается циклон «Герхард» из Северной Атлантики. Промозглым прогнозом в эфире радио «Комсомольская правда» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В течение всей ночи на понедельник, 13 октября, через Москву будет проходить холодный фронт циклона. Температура понизится до 0…+5 градусов. Но это у поверхности. А на высоте полтора километра будет уже -4–5 градусов, с чем и связаны наши прогнозы. Осадки будут интенсивными: преимущественно дождь, местами сильный, и мокрый снег, — сказал он.

Южные районы Сибири и Дальнего Востока накроют экстремальные холода в ближайшее время. Температура упадет на 7–10 градусов ниже климатической нормы, а самая суровая ситуация сложится в Забайкалье и Бурятии, уточнил Вильфанд в интервью «Интерфаксу».

Гидрометцентр РФ отмечает, что холод охватит обширную территорию с 11 по 15 октября. В зоне риска — Омская, Томская, Новосибирская и Кемеровская области, а также Алтайский и Красноярский края, республики Алтай, Хакасия, Тыва и Иркутская область. Ночью градусники термометров здесь покажут минус 7–10 градусов.

Холодно станет на юге Красноярского края, в Тыве и Хакасии, где ударит мороз до минус 14 градусов. А в Иркутской области еще ниже, до минус 16°C. Дальневосточные регионы также не исключение: в Амурской области будет до минус 14 градусов, в Хабаровском крае — до минус 15°C.

Но самые экстремальные условия идут в Забайкальский край и Бурятию. Здесь температура может упасть до -17–22 градусов, что метеорологи назвали жесткими заморозками для этого времени года. На Урал также идет дыхание зимы. Исключением станет север Якутии, где будет на 6–8 градусов выше нормы середины октября.

