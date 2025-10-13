Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 10:15

Мощнейшие морозы и снегопады по всей России: Вильфанд назвал точную дату прихода зимы — уже скоро

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Понедельник в Москве начнется с первого снегопада. Природа окажется впереди народного календаря, который по приметам говорит, что снег ложится на землю 14 октября в Покров. В этом году снежинки полетят уже 13 октября. Но они не лягут плотно, а будут падать с мрачного неба вперемешку с дождём и таять. Пока все без зимней сказки, просто осень, пробирающая до дрожи.

В приятную погоду вмешается циклон «Герхард» из Северной Атлантики. Промозглым прогнозом в эфире радио «Комсомольская правда» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В течение всей ночи на понедельник, 13 октября, через Москву будет проходить холодный фронт циклона. Температура понизится до 0…+5 градусов. Но это у поверхности. А на высоте полтора километра будет уже -4–5 градусов, с чем и связаны наши прогнозы. Осадки будут интенсивными: преимущественно дождь, местами сильный, и мокрый снег, — сказал он.

Южные районы Сибири и Дальнего Востока накроют экстремальные холода в ближайшее время. Температура упадет на 7–10 градусов ниже климатической нормы, а самая суровая ситуация сложится в Забайкалье и Бурятии, уточнил Вильфанд в интервью «Интерфаксу».

Гидрометцентр РФ отмечает, что холод охватит обширную территорию с 11 по 15 октября. В зоне риска — Омская, Томская, Новосибирская и Кемеровская области, а также Алтайский и Красноярский края, республики Алтай, Хакасия, Тыва и Иркутская область. Ночью градусники термометров здесь покажут минус 7–10 градусов.

Холодно станет на юге Красноярского края, в Тыве и Хакасии, где ударит мороз до минус 14 градусов. А в Иркутской области еще ниже, до минус 16°C. Дальневосточные регионы также не исключение: в Амурской области будет до минус 14 градусов, в Хабаровском крае — до минус 15°C.

Но самые экстремальные условия идут в Забайкальский край и Бурятию. Здесь температура может упасть до -17–22 градусов, что метеорологи назвали жесткими заморозками для этого времени года. На Урал также идет дыхание зимы. Исключением станет север Якутии, где будет на 6–8 градусов выше нормы середины октября.

Ранее мы делились рецептом согревающего обеда для осеннего дня. Суп с зелёным горошком и фрикадельками: простой, но добавки попросят все!

снег
погода
Россия
Вильфанд
зима
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ХАМАС освободило уроженца Донбасса Харкина
Уроженец Донбасса Харкина передали сотрудникам Красного Креста в Газе
Фаза Луны сегодня, 13 октября: не верим обольстителям, избегаем агрессии
Трамп объявил о завершении военного конфликта
Оверчук рассказал о совместном проекте России, Азербайджана и Ирана
Легенда советской кухни: торт «Мишка на Севере»
В Тель-Авиве появился баннер к прибытию Трампа в Израиль
Симоньян показала их с Тиграном Кеосаяном песню
Гороскоп на 13 октября: Овнам нужен тихий вечер, Близнецам нужна дипломатия
«Может кончиться плохо для всех»: Медведев о поставках Киеву Tomahawk
Медведев высмеял новую угрозу Трампа в адрес Путина
Медведев нашел для Зеленского новое прозвище
Стало известно об обходе кол-центрами закона о маркировке звонков
Юрист объяснил, могут ли дети Пугачевой получить российские паспорта
Участник трех Олимпиад Белявский раскрыл свои планы на будущее
Павлу Дурову может грозить штраф после поездки в Казахстан
Политолог оценил вероятность исчезновения Украины как государства
«Приходится перемалывать»: Пушилин описал бои на Добропольском выступе
Вкус детства на завтрак: творожная запеканка с манкой по советскому рецепту
На Западе объяснили необходимость России для безопасности Европы
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.