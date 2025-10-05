Суп с зелёным горошком и фрикадельками: простой, но добавки попросят все!

Суп с зелёным горошком и фрикадельками: простой, но добавки попросят все! Лёгкий и одновременно сытный суп, который порадует всю семью. Нежные мясные фрикадельки, яркий зелёный горошек и ароматные овощи создают гармоничный вкус домашнего уюта.

Ингредиенты

Фарш мясной — 400 г

Картофель — 4 шт.

Горошек зелёный замороженный — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Укроп свежий — 1/2 пучка

Соль — 1,5 ч. л.

Перец чёрный — 1/2 ч. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Вода — 2 л

Приготовление

Фарш смешайте с яйцом, солью и перцем. Сформируйте небольшие фрикадельки. Картофель нарежьте кубиками, морковь — кружочками, лук — мелкими кубиками. В кипящую воду опустите овощи, варите 10 минут. Добавьте фрикадельки и лавровый лист, готовьте 10 минут. Положите горошек и рубленый укроп, проварите 5 минут. Дайте настояться под крышкой 10–15 минут.

Совет: для насыщенности используйте куриный бульон и добавьте 1 ст. л. томатной пасты.

