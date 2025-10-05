Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 15:00

Суп с зелёным горошком и фрикадельками: простой, но добавки попросят все!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суп с зелёным горошком и фрикадельками: простой, но добавки попросят все! Лёгкий и одновременно сытный суп, который порадует всю семью. Нежные мясные фрикадельки, яркий зелёный горошек и ароматные овощи создают гармоничный вкус домашнего уюта.

Ингредиенты

  • Фарш мясной — 400 г
  • Картофель — 4 шт.
  • Горошек зелёный замороженный — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Укроп свежий — 1/2 пучка
  • Соль — 1,5 ч. л.
  • Перец чёрный — 1/2 ч. л.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Вода — 2 л

Приготовление

  1. Фарш смешайте с яйцом, солью и перцем. Сформируйте небольшие фрикадельки. Картофель нарежьте кубиками, морковь — кружочками, лук — мелкими кубиками. В кипящую воду опустите овощи, варите 10 минут.
  2. Добавьте фрикадельки и лавровый лист, готовьте 10 минут. Положите горошек и рубленый укроп, проварите 5 минут. Дайте настояться под крышкой 10–15 минут.

Совет: для насыщенности используйте куриный бульон и добавьте 1 ст. л. томатной пасты.

Ранее мы готовили грибной суп в грузинском стиле. Простой рецепт для осеннего обеда.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
