Суп с зелёным горошком и фрикадельками: простой, но добавки попросят все! Лёгкий и одновременно сытный суп, который порадует всю семью. Нежные мясные фрикадельки, яркий зелёный горошек и ароматные овощи создают гармоничный вкус домашнего уюта.
Ингредиенты
- Фарш мясной — 400 г
- Картофель — 4 шт.
- Горошек зелёный замороженный — 200 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Укроп свежий — 1/2 пучка
- Соль — 1,5 ч. л.
- Перец чёрный — 1/2 ч. л.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Вода — 2 л
Приготовление
- Фарш смешайте с яйцом, солью и перцем. Сформируйте небольшие фрикадельки. Картофель нарежьте кубиками, морковь — кружочками, лук — мелкими кубиками. В кипящую воду опустите овощи, варите 10 минут.
- Добавьте фрикадельки и лавровый лист, готовьте 10 минут. Положите горошек и рубленый укроп, проварите 5 минут. Дайте настояться под крышкой 10–15 минут.
Совет: для насыщенности используйте куриный бульон и добавьте 1 ст. л. томатной пасты.
