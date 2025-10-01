Грибной суп в грузинском стиле: простой рецепт для осеннего обеда! Настоящее открытие для ценителей кавказской кухни. Грибы, ароматные травы и грецкие орехи создают насыщенный вкус с яркими акцентами. Идеальное блюдо, чтобы согреться и насладиться атмосферой Грузии у себя дома.
Ингредиенты
- Грибы свежие — 500 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Орехи грецкие — 50 г
- Мука кукурузная — 1 ст. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Перец горький — 1 шт.
- Зелень петрушки — 1 пучок
- Соль — по вкусу
- Вода — 1,5 л
Приготовление
- Грибы отварите в подсоленной воде до готовности, отвар процедите и сохраните. Лук нашинкуйте и пассеруйте до прозрачности, добавьте нарезанные соломкой грибы и обжаривайте 5 минут.
- Влейте грибной отвар, доведите до кипения. Кукурузную муку разведите в небольшом количестве отвара и введите в суп, варите 10 минут. Измельчите зелень, чеснок, перец и грецкие орехи, добавьте в кастрюлю за 2 минуты до готовности. Подавайте с грузинским хлебом. Приятного аппетита!
