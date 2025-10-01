Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 15:00

Грибной суп в грузинском стиле: простой рецепт для осеннего обеда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грибной суп в грузинском стиле: простой рецепт для осеннего обеда! Настоящее открытие для ценителей кавказской кухни. Грибы, ароматные травы и грецкие орехи создают насыщенный вкус с яркими акцентами. Идеальное блюдо, чтобы согреться и насладиться атмосферой Грузии у себя дома.

Ингредиенты

  • Грибы свежие — 500 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Орехи грецкие — 50 г
  • Мука кукурузная — 1 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Перец горький — 1 шт.
  • Зелень петрушки — 1 пучок
  • Соль — по вкусу
  • Вода — 1,5 л

Приготовление

  1. Грибы отварите в подсоленной воде до готовности, отвар процедите и сохраните. Лук нашинкуйте и пассеруйте до прозрачности, добавьте нарезанные соломкой грибы и обжаривайте 5 минут.
  2. Влейте грибной отвар, доведите до кипения. Кукурузную муку разведите в небольшом количестве отвара и введите в суп, варите 10 минут. Измельчите зелень, чеснок, перец и грецкие орехи, добавьте в кастрюлю за 2 минуты до готовности. Подавайте с грузинским хлебом. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили суп с фрикадельками и рисом. Самое уютное домашнее блюдо.

супы
грибы
шампиньоны
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
