Грибной суп в грузинском стиле: простой рецепт для осеннего обеда

Грибной суп в грузинском стиле: простой рецепт для осеннего обеда! Настоящее открытие для ценителей кавказской кухни. Грибы, ароматные травы и грецкие орехи создают насыщенный вкус с яркими акцентами. Идеальное блюдо, чтобы согреться и насладиться атмосферой Грузии у себя дома.

Ингредиенты

Грибы свежие — 500 г

Лук репчатый — 2 шт.

Орехи грецкие — 50 г

Мука кукурузная — 1 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Перец горький — 1 шт.

Зелень петрушки — 1 пучок

Соль — по вкусу

Вода — 1,5 л

Приготовление

Грибы отварите в подсоленной воде до готовности, отвар процедите и сохраните. Лук нашинкуйте и пассеруйте до прозрачности, добавьте нарезанные соломкой грибы и обжаривайте 5 минут. Влейте грибной отвар, доведите до кипения. Кукурузную муку разведите в небольшом количестве отвара и введите в суп, варите 10 минут. Измельчите зелень, чеснок, перец и грецкие орехи, добавьте в кастрюлю за 2 минуты до готовности. Подавайте с грузинским хлебом. Приятного аппетита!

