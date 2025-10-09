Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 07:50

Природное удобрение для сада: 7 растений-помощников, которые сделают почву плодородной без химии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Азот необходим для здорового роста садовых культур, но со временем почва его теряет. Вместо химических удобрений можно использовать растения, способные накапливать азот из воздуха благодаря симбиозу с бактериями.

Опытные садоводы рекомендуют семь эффективных культур: горох, фасоль и бобы, арахис, клевер, коровьи бобы и люпин.

Горох высаживают дважды в год — весной и осенью. Фасоль и бобы улучшают водно-питательный режим почвы. Арахис подходит для южных регионов и фиксирует азот весь период роста.

Клевер тем временем отлично растет на бедных почвах и создает плотный покров. Коровьи бобы сочетают декоративность и пользу для почвы. Люпин — многолетник, привлекающий опылителей и обогащающий землю азотом несколько лет.

Ранее сообщалось, что большинство огородников снимают зеленые помидоры с кустов из-за начавшихся заморозков, считая урожай потерянным. Однако есть простой способ довести томаты до идеальной спелости в домашних условиях.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
