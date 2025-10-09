Природное удобрение для сада: 7 растений-помощников, которые сделают почву плодородной без химии

Азот необходим для здорового роста садовых культур, но со временем почва его теряет. Вместо химических удобрений можно использовать растения, способные накапливать азот из воздуха благодаря симбиозу с бактериями.

Опытные садоводы рекомендуют семь эффективных культур: горох, фасоль и бобы, арахис, клевер, коровьи бобы и люпин.

Горох высаживают дважды в год — весной и осенью. Фасоль и бобы улучшают водно-питательный режим почвы. Арахис подходит для южных регионов и фиксирует азот весь период роста.

Клевер тем временем отлично растет на бедных почвах и создает плотный покров. Коровьи бобы сочетают декоративность и пользу для почвы. Люпин — многолетник, привлекающий опылителей и обогащающий землю азотом несколько лет.

