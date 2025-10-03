Две недели и зеленые помидоры покраснеют: как получить спелые плоды без потери вкуса

Большинство огородников снимают зеленые помидоры с кустов из-за начавшихся заморозков, считая урожай потерянным. Однако есть простой способ довести томаты до идеальной спелости в домашних условиях.

Однако дозреют только целые, неповрежденные плоды. Поместите их в картонную коробку, застеленную бумагой, пересыпьте соломой и добавьте спелый помидор, яблоко или банан в качестве стимулятора созревания.

Обязательно создайте правильные условия: темное, сухое место с температурой +20…+25°C и хорошей вентиляцией. Не держите томаты на свету — так они покраснеют, но останутся кислыми.

При соблюдении всех условий помидоры созреют за 7-14 дней, сохранив сочность и приобретя насыщенный вкус, как будто дозрели на грядке.

