03 октября 2025 в 11:00

Две недели и зеленые помидоры покраснеют: как получить спелые плоды без потери вкуса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Большинство огородников снимают зеленые помидоры с кустов из-за начавшихся заморозков, считая урожай потерянным. Однако есть простой способ довести томаты до идеальной спелости в домашних условиях.

Однако дозреют только целые, неповрежденные плоды. Поместите их в картонную коробку, застеленную бумагой, пересыпьте соломой и добавьте спелый помидор, яблоко или банан в качестве стимулятора созревания.

Обязательно создайте правильные условия: темное, сухое место с температурой +20…+25°C и хорошей вентиляцией. Не держите томаты на свету — так они покраснеют, но останутся кислыми.

При соблюдении всех условий помидоры созреют за 7-14 дней, сохранив сочность и приобретя насыщенный вкус, как будто дозрели на грядке.

Ранее сообщалось, что картофель считается неприхотливой культурой, но неправильная подготовка к хранению может свести на нет весь труд. Достаточно допустить всего пару ошибок — и урожай быстро испортится.

