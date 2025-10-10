Дожди, первый снег, заморозки: новый прогноз погоды на октябрь в Москве

Нынешний октябрь обещает оказаться противоречивым месяцем. Волны тепла начнут сменяться резким похолоданием. Каких еще сюрпризов ожидать в ближайшее время, стоит ли готовиться к приходу зимы — в материале NEWS.ru.

Когда ждать холодов в октябре

В последние дни погоду в столичном регионе обуславливал теплый сектор балканского циклона «Барбара». Температура воздуха в дневные часы достигала +9–12, рассказал NEWS.ru метеоролог Евгений Тишковец. Однако, по его словам, в ближайшие дни в центральной части России пойдут дожди и станет значительно прохладнее.

По прогнозу специалиста, начало следующей недели стартует с усиления холода. Под утро будет +2–5, после полудня — не выше +4–7, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Также к дождям может примешиваться мокрый снег, который, впрочем, будет быстро таять. Таким образом, уже совсем скоро наступит глубокая осень.

Синоптик Александр Сергеев соглашается, что виток похолодания стартует уже на следующей неделе.

«Первая декада октября была достаточно теплой, жители многих регионов страны могли наслаждаться комфортной погодой. Однако ситуация вскоре радикально поменяется: мы столкнемся с обильными осадками в виде дождя и местами мокрого снега, станет значительно холодать. Придется доставать зимнюю одежду, головные уборы», — рассказал NEWS.ru Сергеев.

Ранее метеоролог Алексей Сафонов рассказал, что в этом году метеорологическое и бабье лето объединились из-за сухой и теплой погоды в августе. Синоптик спрогнозировал, что в октябре температура воздуха в столице может достичь +16–18 градусов. Бабье лето, по словам Сафонова, традиционно наступало в сентябре после прохладного и влажного августа, однако в этом году погодные условия сместили этот период.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ждать ли в октябре обильных осадков

Период спокойной, туманной, но преимущественно сухой и теплой, по октябрьским меркам, погоды в столичном регионе завершается, рассказал NEWS.ru синоптик Михаил Леус. По его словам, обильные дожди начнутся в начале новой рабочей недели. Он также указал, что атмосферное давление окажется на 10 единиц ниже, чем оно должно быть по норме.

«Отметим, что 14 октября по народному календарю — Покров, а на 16 октября в XXI веке приходится средняя дата выпадения первого снега в Москве. Так что не исключено, а наши прогнозы это подтверждают, что во вторник-среду, когда днем температура воздуха окажется в пределах +5–7, среди капель дождя в столичном регионе появятся и первые снежинки», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Однако в разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что пока ни о каком формировании снежного покрова в такой ситуации речь не идет.

По его словам, в обозримом прогностическом будущем перехода осени в фазу предзимья не просматривается. Леус указал, что до середины октября ни возвращения заморозков, ни перехода осадков в смешанную фазу не ожидается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ляжет ли снег в октябре

Как заявила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова, первый снег в Москве выпадет не раньше конца октября — начала ноября. По ее словам, судя по тому, как развиваются процессы, первый настоящий снег в Москве и области появится в лучшем случае в самых последних числах октября либо в начале ноября, потому что пока процессы идут по теплому варианту. Она также сообщила, что во второй половине октября могут быть осадки, когда к дождю будут примешиваться мокрые снежинки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что значительная часть территории России уже находится под снежным покровом. Метеоролог уточнил, что высота снежного покрова варьируется в разных регионах страны. Наиболее существенные показатели зафиксированы в Якутии, где толщина снежного слоя достигает 13–18 сантиметров, и на Таймыре — с показателями 14–16 сантиметров.

Практически весь Дальневосточный федеральный округ уже находится под снежным покровом, за исключением Амурской области, юга Хабаровского края и Приморья, где сохраняется относительно высокая температура. В Сибирском федеральном округе снег также покрыл большую часть территории, а в Уральском федеральном округе под снегом уже находится восточная часть, включая Ханты-Мансийский автономный округ.

По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни снежный покров установится и в Амурской области. В ХМАО продолжится увеличение площади снежного покрытия.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоит ли «переобувать» машину в октябре

Россиянам следует менять резину на автомобилях тогда, когда температура воздуха опустится до 5–7 градусов выше нуля и будут фиксироваться постоянные заморозки. Соответствующие рекомендации по смене шин дал Минтранс России в своем Telegram-канале.

«По закону зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы — до 1 декабря. Техрегламент Таможенного союза говорит о том, что эксплуатировать летние шины нельзя с декабря по февраль», — напомнили в ведомстве.

Там подчеркнули, что резину на автомобилях важно менять, потому как из-за воздействия температуры летняя резина может стать слишком твердой и потерять упругость, что ухудшит сцепление с дорогой и увеличит тормозной путь.

По мнению автоэксперта Михаила Пальмова, переходить на зимнюю резину водители Центральной России могут примерно во второй половине октября — начале ноября.

