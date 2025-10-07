Прогноз погоды в Москве на октябрь: когда ждать снег и ледяные дожди?

Наступившая золотая осень порадует москвичей теплой погодой, говорят синоптики. Когда закончится оттепель, сколько будет градусов в октябре, будет ли снег и заморозки?

Какая погода пришла в Москву к 7 октября

Западные районы Москвы и области утром 7 октября окутал густой туман, который принес атмосферный фронт. В Волоколамске горизонтальная видимость снижалась до 200 метров, в Дмитрове — до 500 метров, указывает метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Густые дымки и туманы — самый главный признак наступления классической золотой осени! Автомобилисты, будьте осторожны!» — объявил синоптик Евгений Тишковец.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечает, что зона непогоды «будет скользить» вдоль западных границ Москвы.

«Облаков в небе по-прежнему будет много, при этом в столице существенных осадков не ожидается, а по области, преимущественно в ее западной половине, местами пройдут небольшие дожди. Температурные показатели останутся на один-два градуса выше климатической нормы: температура воздуха плюс 11–13 градусов, по области плюс 9–14. Атмосферное давление выше нормы. В среду без существенных осадков, ночью плюс 8–10 градусов, днем плюс 12–14», — прогнозирует Леус.

Когда закончится оттепель в Москве и придет циклон

По словам синоптика, во второй половине недели скажется влияние циклона с юго-запада, погода станет более облачной, заморосят дожди и начнется постепенное понижение температуры.

«В четверг еще плюс 12–14 градусов, в пятницу плюс 11–13, в субботу и воскресенье около плюс 10, что как раз и соответствует климатической норме этих дней октября. Атмосферное давление будет падать», — прогнозирует Леус.

Специалисты Foreca прогнозируют, что с пятницы по воскресенье в Москве будут идти дожди. Всего выльется около 16 мм осадков. На следующей неделе похолодает еще сильнее: в понедельник, 13 октября, ожидается не больше плюс 8 градусов, а к среде, 15 октября, вновь начнутся дожди и похолодает до плюс 6.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сколько будет градусов в Москве в октябре

Гидрометцентр России опубликовал прогноз аномалий температуры и осадков на ближайший месяц. Метеорологи прогнозируют, что на европейской территории России средняя месячная температура воздуха будет немного выше средних многолетних значений. Еще теплее будет на Крайнем Севере: в Мурманске, Архангельске, Нарьян-Маре. Ниже нормы температуры будут на Кавказе и Южном Урале.

Кроме того, количество осадков в октябре будет ниже нормы на большей части европейской территории России, от Санкт-Петербурга до Астрахани.

Леус отмечает, что в ближайшие недели октября осень так и не перейдет в фазу предзимья: до середины октября не прогнозируется ни возвращения заморозков, ни перехода осадков в смешанную фазу.

«Естественное понижение температуры произойдет во второй половине месяца, и осадков ожидается чуть больше. Не исключено, что уже в последней декаде октября осадки будут в виде мокрого снега, а температура воздуха станет понижаться», — предполагает Позднякова.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать на неделе

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов прогнозирует, что на неделе температура в городе будет держаться выше нормы. По прогнозу Foreca, 7 октября в городе может быть до плюс 16 градусов.

«С приближением атмосферного фронта в четверг и пятницу во время дождей температура понизится до плюс 10-11 градусов. Более заметное понижение температуры ждем на следующей неделе», — пишет Колесов в своем Telegram-канале.

Foreca прогнозирует настоящее похолодание с понедельника, 13 октября: температура днем и ночью будет колебаться около плюс 5 градусов. «Метеоновости» ожидают заморозки к 19 октября: ночные температуры «коснутся» 0 градусов, но потом вновь начнут расти.

