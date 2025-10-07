Рубль резко рухнул: курсы сегодня, 7 октября, что с долларом, евро и юанем

Российская валюта ослабла к иностранным инструментам по текущему курсу Центробанка. Что об этом известно, правда ли рубль резко рухнул, каковы курсы валют сегодня, 7 октября, что с долларом, евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 7 октября

Центральный банк России установил официальный курс доллара на 7 октября на уровне 83 рублей. Ранее валюта была на отметке 81,8969 рубля, прибавив 1,1031 рубля.

На международном валютном рынке Forex доллар продается за 81,8156 рубля, демонстрируя падение в размере 1,1799 (1,42%) на 11:20 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем во вторник, 7 октября

Во вторник, 7 октября, курс евро по ЦБ составляет 96,8345 рубля против прежнего — 96,0525 рубля. Валюта подорожала на 78,2 копейки. На Forex евро торгуется за 95,547 рубля, теряя 1,632 (1,68%) на 11:31 мск.

Юань сегодня стоит 11,5581 рубля, согласно установке Банка России. Ранее «китаец» оценивался регулятором в 11,4165 рубля. Таким образом, валюта стала дороже на 14,16 копейки. На Forex юань продается за 11,4892 рубля, демонстрируя падение в размере 0,1942 (1,66%) на 11:33 мск.

Что будет с рублем, прогнозы

Недавнее падение иностранных валют с полугодовых вершин произошло на фоне анонса повышения налогов, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его словам, валютная волатильность растет в условиях неопределенности и по мере появления новых вводных, поэтому время от времени амплитуда колебаний может превышать обычные значения.

«Среднесрочно больше факторов за дальнейший рост курсов инвалют. Неопределенность на внешнем контуре приводит к падению российских рисковых активов, а геополитическая риск-премия, вшитая в курс рубля, способна еще больше расшириться. Есть вероятность дальнейшего сжатия профицита торгового баланса — ожидается замедление притока валюты от экспортеров и умеренный рост спроса на валюту под импорт», — отметил Зельцер.

Эксперт считает, что до конца года курс доллара приблизится к верхней границе диапазона 85–90 рублей, евро будет по 100 рублей, а юань — 12 рублей.

Сейчас на курс рубля негативно влияют ухудшение геополитического фона, более низкие цены на нефть, волатильность доллара на глобальном рынке, заявил аналитик банка «Зенит» Владимир Евстифеев. При этом сокращение объема регулярной продажи валюты Минфином и ЦБ в период 7 октября — 7 ноября незначительно для рубля, предположил он. Поддержку национальной валюте по-прежнему оказывают ожидания более плавного смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. По прогнозу Евстифеева, на текущей неделе курс доллара составит около 83 рублей.

По мнению директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максима Тимошенко, на стороне российского рубля остаются привлекательные ставки рублевых депозитов и слабый спрос на импорт.

«При этом волатильности рынку могут добавить данные по снижению сентябрьского индекса деловой активности PMI в секторе услуг России», — добавил он.

Инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Алексей Корнилов выразил мнение, что российская валюта переукреплена, поэтому ожидается ее постепенное ослабление к доллару к концу 2025 года — до 85 рублей. Рублевые инструменты пока сохраняют привлекательность для инвесторов, что поддерживает спрос на российскую валюту, однако в случае дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ интерес к ним будет падать. Более того, объемы продаж валюты со стороны Центробанка сократятся в 2026-м, и к концу года доллар может подскочить до 100–102 рублей, заключил Корнилов.

