Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 октября: где сбои в России

Сегодня, 7 октября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Удмуртии, Тюмени и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 7 октября

Жалобы на проблемы с мобильным интернетом поступают из десятков регионов, следует из данных мониторингового сайта «Сбой.рф». Наибольшее число обращений приходит от абонентов МТС. Сбои в сетях оператора наблюдаются в Москве (20%), Свердловской (14%), Иркутской областях (10%), Пермском крае (7%), Подмосковье (7%), Краснодарском крае (7%), Сахалине (3%), Ханты-Мансийском АО (3%), Челябинской области (3%), Башкортостане (3%), Алтайском крае (3%), Санкт-Петербурге (3%), Оренбургской области (3%), Хабаровском (3%), Приморском краях (2%), Томской (2%), Самарской (2%), Курганской областях (2%).

По информации сайта Downdetector.su, за сутки на МТС поступили 524 жалобы, за последний час — 23. В числе регионов фигурируют Кировская, Саратовская области, Красноярский, Краснодарский края, Самарская область.

Мачта базовой станции сотовой связи

Абоненты «МегаФона» (229 обращений за сутки), «Билайна» (243), Т2 (171) и Yota (160) также жалуются на нерабочий мобильный интернет. Сообщения поступают из Москвы, Удмуртии, Новосибирской области, Татарстана, Иркутской области, Тюмени, Подмосковья, Красноярского края.

Почему не работает мобильный интернет 7 октября

Отключения мобильного интернета происходят для противодействия беспилотникам в условиях угрозы атаки БПЛА. Власти регионов предупреждают местных жителей о понижении качества сигнала мобильной сети.

СМИ утверждают, что три беспилотника были сбиты в небе над Тюменью вечером 6 октября. После инцидента жители района Антипино сообщили о нарушениях работы связи.

«Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу», — сообщили в информационном центре правительства региона.

Ночью 7 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона введен режим «Беспилотная опасность». Угроза была отменена около 08:00 мск.



«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

В Кремле заявили, что отключение мобильного интернета полностью оправданно в условиях угрозы атаки БПЛА.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Какие сайты работают во время ограничений

Несмотря на ограничения работы мобильных сетей, доступными остаются ресурсы из «белого списка» Минцифры: «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, официальный сайт платежной системы «Мир», сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

В ведомстве подчеркнули, что перечень не конечный и будет регулярно пополняться.

