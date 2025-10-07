Химатаки ВСУ и обстрелы Запорожской АЭС: новости СВО к утру 7 октября

Обломки дрона врезались в многоэтажный дом под Белгородом, дрон-кабелеукладчик «Заноза» начали использовать на всех направлениях СВО, артиллерийские обстрелы были зарегистрированы в непосредственной близости от ЗАЭС. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 6 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Обломки БПЛА врезались в многоэтажку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, обломки дрона врезались в многоэтажный дом.

Он добавил, что информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, подчеркнул губернатор.

На всех направлениях СВО появился дрон, облегчающий работу связистов

Дрон-кабелеукладчик «Заноза» начали использовать на всех направлениях специальной военной операции, сообщил представитель группы компаний «Гроза». Он также отметил, что применение аппарата позволяет обезопасить связистов ВС России. В организации рассказали, что отныне их задачи выполняет дрон.

Собеседник добавил, что при прокладке линии связи используется бронированный оптоволоконный кабель, устойчивый к любым внешним воздействиям. По словам представителей компании, он останется целым даже при наезде транспорта.

В США рассказали, почему Украине нельзя давать Tomahawk

Возможные поставки Вашингтоном крылатых ракет Tomahawk Киеву стали бы «серьезной стратегической эскалацией» конфликта на Украине, заявил американский общественный деятель и представитель антивоенного и антиядерного движения Грег Мелло. По его словам, перед президентом США Дональдом Трампом стоит серьезный выбор.

Он пояснил, что предложение президента России Владимира Путина, заключающееся в том, чтобы Москва и Вашингтон еще год придерживались количественных ограничений, предусмотренных двусторонним Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), является очень разумным. Однако Москва может и отозвать это решение, если Киев получит Tomahawk, добавил он.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Военэксперт раскрыл способ остановить химатаки ВСУ

Россия должна и дальше рассказывать миру о военных преступлениях Киева, в том числе о применении ВСУ запрещенных фосфорных боеприпасов, сказал NEWS.ru военный эксперт, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, для этого надо задействовать весь арсенал дипломатических средств.

Он подчеркнул, что те, кто виновен в организации атак с применением запрещенного химического оружия, должны быть привлечены к ответственности.

Стало известно об артиллерийских обстрелах рядом с ЗАЭС

Несколько артиллерийских обстрелов было зарегистрировано в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, сообщили инспекторы Международного агентства по атомной энергии. Согласно официальному заявлению организации, боевые действия отмечались на расстоянии примерно 1,25 км от периметра атомного объекта.

Как сказано в сообщении, представители международной миссии лично слышали многочисленные раунды входящих и исходящих артиллерийских обстрелов. Руководство энергетического комплекса подтвердило информацию о двух зафиксированных инцидентах в непосредственной близости от станции.

Специалисты агентства предупреждают о значительном возрастании угроз ядерной безопасности в результате ведения боевых действий рядом с атомным объектом. Особую тревогу вызывает тот факт, что станция продолжает функционировать без внешнего электропитания уже почти две недели.

Читайте также:

ВСУ в огневом мешке, Харьков во тьме: успехи ВС РФ к утру 7 октября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 октября

«Фосфорный ад». ВСУ применяют запрещенные боеприпасы: почему мир молчит