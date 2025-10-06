Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 20:00

«Молчать нельзя»: военэксперт раскрыл способ остановить химатаки ВСУ

Военэксперт Перенджиев: РФ должна привлечь внимание ООН к химатакам ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Россия должна и дальше рассказывать миру о военных преступлениях Киева, в том числе о применении ВСУ запрещенных фосфорных боеприпасов, сказал NEWS.ru военный эксперт, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, для этого надо задействовать весь арсенал дипломатических средств.

ВСУ применяют фосфорные боеприпасы далеко не в первый раз. Случаи применения фиксировались и раньше, эта тема поднималась еще в самом начале специальной военной операции. Поскольку это оружие негуманное, то нужны дипломатические усилия, чтобы остановить его применение, — сказал Перенджиев.

Он подчеркнул, что те, кто виновен в организации атак с применением запрещенного химического оружия, должны быть привлечены к ответственности.

Нельзя молчать: надо настаивать на проведении специального заседания в Совете безопасности ООН. Нашему Следственному комитету необходимо завести уголовное дело, — сказал Перенджиев.

Ранее боец российской группировки войск «Центр» с позывным Байкал сообщил, что Вооруженные силы Украины применяют запрещенные фосфорные боеприпасы на Красноармейском направлении. Министерство обороны РФ не комментировало эти сведения.

СВО
химоружие
атаки ВСУ
ООН
Совбез ООН
Павел Воробьев
П. Воробьев
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала о перспективах открытий нобелевских лауреатов 2025 года
Как кошки лечат людей: научные доказательства и механизмы
Подросток чуть не лишился возможности ходить из-за аварии на самокате
Астроном назвал главного врага человечества
Биткоин пробил ценовой потолок и установил новый рекорд
Стало известно, что обсудили Путин и Нетаньяху во время разговора
Кардиолог назвала неочевидный симптом заболеваний сердца
Школьник ударил топором сверстника на мастер-классе
Раскрыты детали очередного артобстрела Запорожской АЭС
Нетаньяху обратился к Путину накануне его дня рождения
«Приду к тебе»: Симоньян обратилась к покойному мужу
«Эмоции все перебивают»: российская баскетболистка о победе на Играх СНГ
Тренер мужской сборной России по баскетболу подвел итоги Игр стран СНГ
Путин поздравил израильтян с еврейским праздником Суккот
«Слезы на глазах»: тренер восхитилась победой сборной России на Играх СНГ
Европейцам предрекли зиму без газа
Меркель назвала виновных в начале СВО: полный список стран
Раскрыты последствия сильного землетрясения в Киргизии
Фон дер Ляйен попросила сохранить ей власть ради «спасения» мира
«Закадычный дружбан»: Медведев озвучил нелицеприятную правду о Макроне
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена
Общество

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.