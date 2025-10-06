Россия должна и дальше рассказывать миру о военных преступлениях Киева, в том числе о применении ВСУ запрещенных фосфорных боеприпасов, сказал NEWS.ru военный эксперт, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, для этого надо задействовать весь арсенал дипломатических средств.

ВСУ применяют фосфорные боеприпасы далеко не в первый раз. Случаи применения фиксировались и раньше, эта тема поднималась еще в самом начале специальной военной операции. Поскольку это оружие негуманное, то нужны дипломатические усилия, чтобы остановить его применение, — сказал Перенджиев.

Он подчеркнул, что те, кто виновен в организации атак с применением запрещенного химического оружия, должны быть привлечены к ответственности.

Нельзя молчать: надо настаивать на проведении специального заседания в Совете безопасности ООН. Нашему Следственному комитету необходимо завести уголовное дело, — сказал Перенджиев.

Ранее боец российской группировки войск «Центр» с позывным Байкал сообщил, что Вооруженные силы Украины применяют запрещенные фосфорные боеприпасы на Красноармейском направлении. Министерство обороны РФ не комментировало эти сведения.