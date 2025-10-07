Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 7 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 7 октября

В Воронежской области силы ПВО России перехватили и уничтожили нескольких беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. В настоящее время непосредственная угроза удара БПЛА на территории региона снята.

«Дежурными силами ПВО в двух районах Воронежской области были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.

Согласно предварительной информации, в результате инцидента жертвы и пострадавшие отсутствуют. При падении фрагментов одного из беспилотников зафиксированы повреждения ограждения и стены частного жилого дома, а также автомобиля.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, обломки дрона врезались в многоэтажный дом.

«Над Старым Осколом системой ПВО сбит вражеский беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков от сбитого БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна в 15 квартирах. Кроме того, во дворе МКД осколками посечены 20 автомобилей», — написал Гладков.

Он добавил, что информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, подчеркнул губернатор.

После инцидента с БПЛА местные жители в тюменском микрорайоне Антипино начали сообщать о нарушениях в работе средств связи, передает агентство URA.RU. Аналогичные проблемы со связью зафиксированы и в других районах города — Маяке, Зареке и Лесобазе.

«Вообще нет сети — ноль палок, но домашний интернет работает», — заявили местные.

ПВО сбила над Россией восемь БПЛА, передает пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что это произошло с 20:40 до 23:00 мск.

«ПВО с 20:40 до 23:00 мск перехватила и уничтожила восемь украинских БПЛА над Курской, Брянской, Белгородской областями и Крымом», — указали в ведомстве.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Telegram-канал SHOT сообщил, что более 10 взрывов прогремело над Дзержинском и Нижним Новгородом, предварительно, ПВО работает по БПЛА ВСУ. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Как уточнил SHOT, хлопки начались около 03:35 ночи, было слышно 10–15 звуков на севере Дзержинска и в пригороде Нижнего Новгорода. По данным канала, были видны яркие вспышки, у машин запустилась сигнализация.

Около 40 тысяч белгородцев остались без электроэнергии в семи муниципальных образованиях после ударов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Все аварийно-восстановительные бригады уже приступили к ликвидации последствий повреждений.

«Как сообщили участники заседания, в настоящее время около 40 тысяч потребителей остаются без электроэнергии. <…> Ведутся работы по возобновлению подачи электричества к жилым зданиям, социально значимым объектам и коммерческим предприятиям», — заявил губернатор.

Кроме того, количество пострадавших при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область возросло до трех, сообщил Гладков. Среди раненых — 15-летний подросток, получивший травмы при детонации сбитого дрона в селе Бессоновка.

Читайте также:

«Фосфорный ад». ВСУ применяют запрещенные боеприпасы: почему мир молчит

Это бунт: Залужный открыто признал позор Зеленского под Курском — прозрел?

Европа готовится к фашизму: зачем фон дер Ляйен «министерство правды»