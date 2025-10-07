Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 01:02

В российском городе после атаки дронов ВСУ пропала мобильная связь

Жители Тюмени жалуются на проблемы с мобильной связью после сбитых БПЛА ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После инцидента с БПЛА местные жители в тюменском микрорайоне Антипино начали сообщать о нарушениях в работе средств связи, передает агентство URA.RU. Аналогичные проблемы со связью зафиксированы и в других районах города — Маяке, Зареке и Лесобазе.

Вообще нет сети — ноль палок, но домашний интернет работает, — заявили местные.

Ранее стало известно, что три беспилотника были сбиты в небе над Тюменью. Власти региона передавали что пострадавших нет, взрывов и пожаров не зафиксировали. Уточняется, что дроны противника были уничтожены над территорией одного из местных предприятий.

До этого украинские военные совершили очередную атаку в Белгородской области при помощи дронов. Минобороны РФ сообщило, что за пять часов над регионом было уничтожено 14 летательных аппаратов. Суммарно за последние сутки было ликвидировано свыше 250 украинских дронов, атаке подверглись 15 регионов.

Кроме того, «Сбой.рф» сообщал о жалобах на проблемы с мобильным интернетом в России. Обращения поступали из десятков регионов. Сообщения о сбоях публиковали из Москвы (19%), Подмосковья (11%), Санкт-Петербурга (9%), Краснодарского края (9%) и еще 12 российских регионов. На неработающий мобильный интернет жаловались абоненты МТС, «МегаФона», «Билайна», Т2 и Yota.

Тюмень
БПЛА
мобильная связь
жалобы
