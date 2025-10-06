Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 18:20

Стало известно, сколько БПЛА атаковало Белгородскую область за пять часов

Минобороны: над Белгородской областью уничтожены 14 БПЛА за пять часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы ПВО за пять часов сбили 14 украинских БПЛА над Белгородской областью, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, речь идет об атаках в период с 13:00 до 18:00 по московскому времени.

Уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

По информации Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО нейтрализован 251 украинский беспилотник. В ведомстве указали, что больше всего дронов уничтожено над Крымом и Курской областью — 40 и 34 аппарата соответственно.

Накануне, 4 октября, в селе Гора-Подол Белгородской области подросток был доставлен в больницу с осколочными ранениями после ночного налета беспилотника ВСУ. Уточнялось, что 16-летний юноша получил множественные повреждения стоп.

Ранее военный политолог Андрей Кошкин выразил мнение, что ночной налет 251 беспилотника ВСУ на российские регионы может быть связан с заседанием Нобелевского комитета по присвоению премии мира. По его словам, Киев обычно устраивает столь массированные атаки перед мероприятиями, на которых президент Украины Владимир Зеленский может выступить с просьбой о финансовой поддержке.

