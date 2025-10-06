Политолог нашел связь налета дронов с одним неожиданным событием

Ночной налет 251 беспилотника ВСУ на российские регионы может быть связан с заседанием Нобелевского комитета по присвоению премии мира, полагает военный политолог Андрей Кошкин. По его мнению, которым он поделился с LIFE.ru, Киев обычно устраивает столь массированные атаки перед мероприятиями, на которых президент Украины Владимир Зеленский может выступить с просьбой о финансовой поддержке.

Я думаю, это больше связано с тем, что 10 октября будет заседание Нобелевского комитета по присвоению премии мира. И конечно, все ждут, как решится вопрос с таким кандидатом, как Трамп. Может быть не исключено, что на сегодняшний день Украина активизирует свои действия для того, чтобы сфокусировать на себе внимание международной общественности, — считает Кошкин.

Ранее Минобороны России сообщало, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО был нейтрализован 251 беспилотник ВСУ. В ведомстве указали, что наибольшее их число было уничтожено над Крымом, Курской и Белгородской областью — 40, 34 и 30 БПЛА соответственно.