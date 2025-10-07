Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 03:33

ПВО сбила несколько беспилотников под Воронежем

Гусев: несколько дронов ВСУ были сбиты над районами Воронежской области

В Воронежской области силы ПВО России перехватили и уничтожили нескольких беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. В настоящее время непосредственная угроза удара БПЛА на территории региона снята.

Дежурными силами ПВО в двух районах Воронежской области были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов, — сказано в сообщении.

Согласно предварительной информации, в результате инцидента жертвы и пострадавшие отсутствуют. При падении фрагментов одного из беспилотников зафиксированы повреждения ограждения и стены частного жилого дома, а также автомобиля.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что под ударом ВСУ оказались сразу пять муниципалитетов региона. Средства противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА, три хутора остались без электричества.

До этого появилась информация, что в ночью силы ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, 38 БПЛА уничтожили над территорией Воронежской области, по 13 и 11 — над Крымом и Белгородской областью соответственно.

ПВО
Александр Гусев
Воронежская область
БПЛА
