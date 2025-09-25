Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 22:00

Европа готовится к фашизму: зачем фон дер Ляйен «министерство правды»

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Вокруг Урсулы фон дер Ляйен назревает скандал. Ее уличили в сокрытии переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном о сделке Евросоюза и МЕРКОСУР. При этом ранее глава Еврокомиссии объявила о создании в Европе «министерства правды» для борьбы с любыми «искажениями действительности» и «угрозами демократии». Евродепутаты восприняли этот анонс со скепсисом — и не зря. Почему лидеры ЕС, чьи слова расходятся с действительностью, стремятся к тотальной цензуре — в материале NEWS.ru.

Что известно о «министерстве правды» в ЕС

В середине сентября фон дер Ляйен выступила перед депутатами Европарламента с ежегодным посланием о положении дел в ЕС. Она заявила, что европейская демократия находится под угрозой, а «усиление манипуляций» и дезинформация разобщают европейские страны.

«Это подрывает не только доверие к правде, но и к самой демократии. Именно поэтому нам срочно необходим „Демократический щит“ ЕС. Нам нужны дополнительные возможности для отслеживания и выявления манипуляции и дезинформации. Поэтому мы создадим новый Европейский центр демократической устойчивости», — сказала глава ЕК.

Фото: europarl.europa.eu

В этот момент в зале прозвучал смех. Фон дер Ляйен попыталась сделать вид, что не слышит его, но потом взяла паузу и потребовала «слушать ее внимательно».

А 25 сентября венгерский депутат Европарламента Кинга Гал сообщила, что в отношении фон дер Ляйен начато расследование. Ее подозревают в удалении переписки с французским лидером Макроном, которая касалась сделки о свободной торговле между ЕС и региональным торгово-экономическим союзом стран Южной Америки МЕРКОСУР. По словам Гал, этот инцидент вновь свидетельствует о недостаточной прозрачности в деятельности ЕК. Она призвала к обеспечению реальной открытости в институтах Евросоюза, без тайных соглашений и исчезновения сообщений.

Для чего Европе «министерство правды»

Политолог Олег Царев сравнил инициативу фон дер Ляйен об открытии нового ведомства с творчеством Джорджа Оруэлла. По его мнению, все, чем будет заниматься «министерство правды», — это цензура, а также распространение и усиление брюссельской пропаганды.

«ЕК придумала новый способ бороться за доверие граждан. Теперь чиновники будут определять, какая информация „правильная“, а какая — „гибридная угроза“. Очень напоминает знаменитый роман-антиутопию Джорджа Оруэлла „1984“, где Министерство правды (на новоязе — „Минправ“) занимается не только тотальной цензурой, но и переписыванием прошлого, фальсификацией статистики и контролем над СМИ. Любое инакомыслие становилось „мыслепреступлением“», — написал он в соцсетях.

Фото: europarl.europa.eu

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru отметил, что не видит в этой идее Еврокомиссии ничего удивительного, поскольку в европейской политике царит хаос.

«Это, безусловно, удар по традиционным укладам европейского общества, что приведет к ослаблению государственности стран — членов ЕС», — сказал он.

Во что тотальная цензура превратит ЕС

Это не первая противоречивая инициатива, ограничивающая свободу слова в ЕС. В августе там вступил в силу закон, который предоставляет дополнительные полномочия Европейской комиссии для вмешательства в медиапространство государств — членов Евросоюза.

Депутат Госдумы Николай Будуев в беседе с NEWS.ru обратил внимание на парадоксы в политике Евросоюза в этой сфере. Он напомнил, что демократия немыслима без свободного обмена информацией и права граждан на собственное мнение, даже если оно кому-то не нравится.

«Фашизм, как известно, начинается с подавления свобод, включая свободу слова и информации. Использование этого термина здесь оправдано, поскольку речь идет о создании механизма, который может быть использован для тотального контроля над общественным мнением и подавления любых оппозиционных настроений, что является одним из ключевых признаков фашистских режимов», — сказал Будуев.

Политолог Михаил Чернов считает, что в Европе сегодня выстраивается институциональная инфраструктура по насаждению единомыслия. В данном случае речь идет о «европейском прочтении демократии», отметил собеседник NEWS.ru.

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Это такой вариант фашизма и тотального диктата под маской либерализма. Повсюду в Европе растут правые настроения, и приход правых реваншистов к власти — дело ближайшего будущего. Новая власть в Европе обязательно будет использовать уже заботливо созданный ультралибералами институт цензуры в своих интересах. В этом нет ничего нового. Точно так же институты Веймарской республики, перекрасившись в одночасье, служили нацистам. А вердикты нацистских судов сохраняли свою силу в послевоенной западной Германии», — заключил Чернов.

